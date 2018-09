Kowalczyk: WFOŚiGW mają na najbliższe 10-12 lat wielkie zadania dot. programu Czyste Powietrze

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają na najbliższe 10-12 lat wielkie zadania związane z programem Czyste Powietrze – mówił we wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk. WFOŚiGW obchodziły we wtorek 25 rocznicę powstania.

To przeogromny program o wielkiej skali finansowej – mówił Kowalczyk na konferencji prasowej, towarzyszącej obchodom w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. „Wojewódzkie fundusze będą w nim wspierane przez NFOŚ, ale bardzo liczymy na to, że udźwigną ciężar organizacyjny przyjmowania wniosków, rozliczania itd.” – podkreślał minister.

Przypomniał, że tzw. wysoka emisja z dużych źródeł, która „jeszcze przez 20-30 laty byłą wielką zmorą dla czystego powietrza” to etap „za nami”. „Jesteśmy w połowie drogi” – ocenił Kowalczyk. „Najpierw był program odsiarczania spalin, modernizacja elektrowni, elektrociepłowni, systemów ciepłowniczych, budynków publicznych. Program Czyste Powietrze uzupełnia to co było robione dotychczas” – dodał prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda.

Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW Ireneusz Stachowiak przypominał, że dzięki wsparciu Wojewódzkich Funduszy powstało 3 tys. oczyszczalni ścieków i blisko 100 tys. km sieci wodno-kanalizacyjnych, a suma zrealizowanych projektów sięga 30 mld zł. Jak zaznaczył, po przystąpieniu Polski do UE dzięki wsparciu WFOŚ udało się współfinansować projekty UE. „To dzięki nam samorządy uzyskały możliwość uzyskania wkładu własnego do tych projektów” – podkreślił. Stachowiak wyraził nadzieję, że za kolejną dekadę będzie można uznać za sukces rozpoczynany w tym roku program Czyste Powietrze.

Prezes NFOŚiGW podkreślił, że polski system finansowania ochrony środowiska „sprawdził się, jest efektywny, jest chwalony w Europie i na świecie”. Jak mówił, w swojej historii NFOŚiGW zawarł umowy na ok. 47 mld zł, a pieniędzy z UE było ok. 40 mld zł. „Trzeba więc pamiętać, że w systemie ochrony środowiska mamy więcej pieniędzy polskich niż unijnych” – podkreślił Kujda.

Zaznaczył, że wspólne działania NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich zredukowały emisję dwutlenku siarki do atmosfery o 800 tys. ton rocznie, pyłów – o co najmniej 260 tys. ton rocznie, a oszczędności w zużyciu energii elektrycznej szacuje się na 3-4 TWh rocznie. Dziś NFOŚiGW wraz z funduszami wojewódzkimi razem modernizują i budują ok. 300 oczyszczalni ścieków i następne 10 tys. km kanalizacji – dodał Kujda.

Polska Agencja Prasowa