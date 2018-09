Kowalik: Rozbudowa Elektrowni Ostrołęka nie jest zagrożona

Rozbudowa Elektrowni Ostrołęka przebiega zgodnie z planem. Instalacja została zgłoszona do rynku mocy – powiedział prezes Enei Mirosław Kowalik.

Jego zdaniem spółka w sposób przejrzysty informuje o tym projekcie. – Postępujemy zgodnie z przepisami i decyzjami korporacyjnymi, i będziemy informowali o kolejnych decyzjach – stwierdził.

Prezes Enei przypomniał, że trwa proces certyfikacji po to, by nowy blok w Ostrołęce wystartował w grudniowej aukcji z dostawą energii w 2023 roku. Zwrócił uwagę, że większość parku wytwórczego Enei kwalifikuje się do aukcji z wcześniejszymi dostawami energii. – Nie widzę zagrożeń dla całego procesu, ponieważ będziemy go procedować zgodnie z obowiązującymi przepisami – podkreślił Kowalik.