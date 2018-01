X Krajowy Konkurs Energetyczny z patronatem BiznesAlert.pl

Do 26 maja można nadsyłać zgłoszenia do X Krajowego Konkursu Energetycznego. Jest adresowany do młodzieży zainteresowanej nauką i prowadzeniem badań. BiznesAlert.pl objął wydarzenie patronatem.



Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie,

ale także budowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Konkurs daje

młodzieży możliwość zaprezentowania osobistego, krytycznego stosunku do problemów

współczesnej energetyki.

Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane będą przez Jury złożone z osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem

sprawuje mgr inż. Edward Słoma – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie

Energii. Jury Konkursu przewodniczy dr inż. Andrzej Nehrebecki, ekspert energetyczny. W skład

Jury wchodzą: dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ewa Kossak

Główny Specjalista z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii, dr hab. inż. Michał

Tomaszewski Profesor Politechniki Opolskiej, dr inż. Andrzej Mroczkowski ze Stowarzyszenia ds

Rozliczania Energii oraz Marek Tobiacelli, Dyrektor Pionu Efektywności Energetycznej firmy

Siemens Sp. z o.o. Organizatorami Konkursu są: Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia i Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Partnerem strategicznym Konkursu jest Gmina Jaworze k. Bielska-Białej.

Zadaniem uczestników konkursu będzie nadesłanie pracy pisemnej podejmującej jeden

z dziesięciu zaproponowanych tematów w dwóch kategoriach wiekowych. Szczególnie wysoko

będzie oceniane niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia.

Zwycięzcom konkursu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe podczas konferencji

podsumowującej projekt, która odbędzie się 12. września 2018 roku w Zespole Szkół

Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.

Termin nadsyłania prac upływa 26. maja 2018 roku.

Więcej informacji na Facebooku i stronie organizatora.