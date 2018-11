Litwa chce być częścią bałtyckiego rynku gazu

W październiku Estonia, Łotwa oraz Finlandia podpisały memorandum o współpracy na jednolitym rynku gazu. Litwa nadal dąży do kompromisu w sprawie kształtowania cen jednocześnie deklarując chęć przyłączenia się do regionalnego rynku gazu do 2020 roku.

– Celem Litwy, podobnie jak innych państw bałtyckich oraz Finlandii, jest połączenie rynków gazu do 2020 roku. Zaplanowane prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. To się nie zmieni. Rozmowy na temat kształtowania cen energii trwają dłużej niż się spodziewaliśmy – powiedział Danas Janulenis z litewskiego Amber Grid.

– Do 2020 roku mamy jeszcze ponad 12 miesięcy. Dokładamy wszelkich starań, aby w zaplanowanym czasie zbudować wspólny rynek gazu – dodał.

Operatorzy z państw z regionu Morza Bałtyckiego uważają, że podpisane memorandum otworzy możliwość, aby do wspólnego rynku gazu dołączyły również inne kraje. Według przedstawicieli łotewskiej spółki Conexus Baltic podpisany dokument określa ogólne zasady przyszłej, jednolitej unii rynku bałtyckiego.

Operatorzy przesyłu gazu do Estonii, Łotwy i Finlandii, firmy Elering, Conexus Baltic Grid, Gasum oraz Baltic Connector 12 października podpisały memorandum o współpracy w obszarach, które powinny zostać uregulowane, jeżeli strony zdecydują się na harmonizację swoich rynków błękitnego paliwa.

The Baltic Course/Piotr Stępiński