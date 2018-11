Lotos wdraża innowacje przy produkcji asfaltu

Na drogach wewnętrznych powstającego na terenie rafinerii Grupy Lotos Pojektu EFRA zastosowano innowacyjną nawierzchnię długowieczną „Triple SMA”. W każdej z jej trzech warstw użyto wysokomodyfikowanych asfaltów MODBIT HiMA produkcji Lotos Asfalt. Inwestycję w październiku br. zrealizowała firma STRABAG.

LOTOS Asfalt, będący inwestorem Projektu EFRA, zdecydował o użyciu do budowy infrastruktury na terenie tej inwestycji zamiennej konstrukcji z udziałem wysokomodyfikowanych asfaltów MODBIT HiMA własnej produkcji. Uzasadniem są bardzo duże obciążenia i powolny ruch pojazdów, które będą przemieszczać się po drogach wewnętrznych i placach manewrowych tej części rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku.

– Przede wszystkim zastąpiliśmy zaprojektowane pierwotnie nawierzchnie betonowe mieszankami SMA (mastyksowo-grysowymi) z lepiszczami nowej generacji. Dzięki temu drogi będą trwalsze, oszczędzimy na ich utrzymaniu i mamy własny, unikalny odcinek doświadczalny, który będziemy mogli monitorować – opowiada Paweł Czajkowski, kierownik Działu Technologii i Ochrony Środowiska w Lotos Asfalt.

Nowa konstrukcja poprzez zastosowanie SMA z wysokomodyfikowanym asfaltem MODBIT we wszystkich warstwach charakteryzuje się zwiększoną odpornością na deformacje trwałe oraz na spękania i idealnie nadaje się do budowy dróg i placów narażonych na ekstremalne obciążenie. Dodatkowo wykorzystano tu zasadę długowiecznej nawierzchni z warstwą antyzmęczeniową, czyli o wysokiej odporności na spękania od powtarzalnego obciążenia.

– Ewenementem na skalę światową jest zastosowanie mieszanki typu SMA nie tylko do warstwy ścieralnej czy dodatkowo do warstwy wiążącej, ale również w warstwie podbudowy. Według mojej skromnej opinii „Triple SMA” z asfaltami wysokomodyfikowanymi jest obecnie ostateczną wersją długowiecznych asfaltowych konstrukcji drogowych – podkreśla dr Igor Ruttmar, prezes należącej do koncernu STRABAG firmy TPA, która jest autorem innowacyjnego projektu konstrukcji nawierzchni.

Tajemnica sukcesu tkwi w poprawie parametrów mieszanek mineralno-asfaltowych dzięki asfaltom modyfikowanym: wzroście odporności na zmęczenie od 2 do 25 razy, poprawie modułu sztywności o 10–20 proc. w wysokiej temperaturze i jego obniżeniu w ujemnej temperaturze. To zaś podnosi odporność na deformacje i spękania niskotemperaturowe.

Asfalty wysokomodyfikowane i modyfikowane to znakomity materiał do budowania trwałych nawierzchni drogowych i początek nowej ery budownictwa. Do ich stosowania coraz bardziej przekonują się inwestorzy i zarządcy dróg, którzy chcą obniżyć koszty utrzymania nawierzchni i wydłużyć ich żywotność. Decydują się oni często na innowacyjne projekty zamienne na drogach nowo budowanych i remontowanych. Przy odpowiednich scenariuszach efetywność ekonomiczna inwestycji z zastosowaniem asfaltów wysokomodyfikowanych może wynosić nawet 20 proc.

Przykładami takich realizacji są między innymi nawierzchnie na ponad 4-kilometrowym odcinku Trasy Nowohuckiej w ciągu drogi S7 na terenie Krakowa z przejściem przez Wisłę, czy też na aktualnie realizowanym odcinku drogi S6 Ustronie Morskie–Koszalin o długości 24,2 km. Na tych kontraktach udalo się zastąpić standardowe katalogowe konstrukcje indywidualnie zaprojektowanymi, zoptymalizowanymi rozwiązaniami z udziałem specjalistycznych technologii i lepiszczy wysokomodyfikowanych produkowanych w Lotos Asfalt.

Lotos