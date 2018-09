Bonca: Lotos inwestuje w Yme, ale szuka innych złóż

Lotos realizuje projekt wydobycia ze złoża Yme, ale nie wyklucza różnych decyzji – powiedział dziennikarzom prezes Grupy Lotos, Mateusz Bonca.

Pytany o inwestycje w nowe złoża za ropą i gazem w Norwegii, prezes Grupy Lotos powiedział, że spółka jest obecnie w procesie wdrażania projektu Yme, jednak jeśli znajdzie alternatywę dla tego projektu, to czy z niego nie wyjść i zainwestować w inne złoża w Norwegii. – Co do zasady mamy zdrowy portfel licencji w Norwegii, a analizujemy różne warianty – przyznał.

Bonca przypomniał, że naftowym złożom Lotosu towarzyszy również gaz. – Jest jednak dla nas dodatkowym atutem i także go wykorzystujemy. Zgodnie ze strategią na upstream spółka planuje wydać 3 mld zł i te wydatki są już realizowane. To jest obsługa projektów, które nie są dla spółki nowe – powiedział. Wspomniana kwota ma stanowić bufor na dodatkowe akwizycje, który może być „w każdym momencie spożytkowany”. Wiceprezes dodał, że jego spółka przygląda się także szelfowi brytyjskiemu, po drugiej stronie Morza Północnego.