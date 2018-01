Lubelski odcinek Via Carpatia nabiera realnych kształtów

– Droga ekspresowa S19, czyli polska część szlaku komunikacyjnego Via Carpatia to priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości. Cała inwestycja ma zapewnione finansowanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Cieszę się, że dzisiaj przystępujemy do kolejnego jej etapu, tym razem dla odcinka na północ od Lublina – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Firma Mosty Katowice, w oparciu o decyzję środowiskową i ustalony nią przebieg przyszłej S19, przygotuje koncepcję programową 24-kilometrowego odcinka od węzła Lubartów Północ do obwodnicy Lublina. Dokumentacja będzie zawierała różne warianty rozwiązań technicznych drogi ekspresowej (obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych). W ramach umowy, wartej ponad 3,8 mln zł, wykonawca przeprowadzi również badania geologiczne w terenie. Na realizację koncepcji programowej będzie miał 23 miesiące, kolejne dwa na opracowanie dokumentacji przetargowej i dziesięć miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj. Zgodnie z zapisami w znowelizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) realizację przewidziano na lata 2020-2024.

W ramach przyszłej inwestycji przebudowane zostanie obecne obejścia Lubartowa. Powstanie druga jezdnia, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Dalej droga ekspresowa S19 pobiegnie nowym śladem omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa węzeł Niemce Południe.

S19 na terenie woj. lubelskiego

Obecnie w przygotowaniu jest już cały odcinek przyszłej S19 od granicy z woj. mazowieckim do obwodnicy Lublina. W grudniu ub. roku podpisano umowy na opracowanie koncepcji programowych dla sześciu odcinków realizacyjnych o łącznej długości ponad 81 km pomiędzy granicą województw a węzłem Lubartów Północ. Dziś zawarto umowę na dalszy odcinek do obwodnicy Lublina. Zgodnie z PBDK 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025) budowa tych odcinków ma zakończyć się w 2024 roku.

Z końcem października ub. roku zawarto umowy na realizację w trybie projektuj i buduj trzech odcinków S19 od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie (łącznie 33 km). Wykonawcy pracują już nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną budowę.

W lutym planujemy podpisać umowy na kolejne trzy odcinki realizacyjne od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika (łącznie ok. 42 km). Ich budowa potrwa do połowy 2021 roku.

Lubelski Oddział GDDKiA odpowiada za przygotowanie i realizację ponad 32 km S19 na terenie woj. mazowieckiego. Na przełomie stycznia i lutego ogłosimy przetarg na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej. Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu trasy spośród których decyzją środowiskową wskazany zostanie wariant do realizacji w trybie projektuj i buduj. Ten odcinek ma zostać oddany do użytku w 2025 roku.

Ministerstwo Infrastruktury