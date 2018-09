Rosja spodziewa się baryłki za 50 dolarów. Będzie korekta porozumienia naftowego?

Rosja wróży tańszą ropę, a kraje uczestniczące w porozumieniu naftowym rozważają rewizję układu.

Ropa za 50 dolarów?

Minister energetyki Rosji przewiduje, że długoterminowo cena ropy naftowej spadnie z obecnych 70-80 dolarów za baryłkę do poziomu 50 dolarów.

– Trend długoterminowy jest taki, że cena ropy wyniesie około 50 dolarów za baryłkę. Obecna sytuacja z wzrostem cen do 70-80 dolarów wynika z koniunktury – powiedział Aleksander Nowak.

Czy będzie korekta porozumienia naftowego?

23 września odbędzie się spotkanie OPEC+ w Algierii, czyli grupy producentów z kartelu OPEC i jedenastu spoza niego, w tym Rosji, które podpisały porozumienie naftowe. To skoordynowany wysiłek na rzecz podniesienia cen ropy poprzez skoordynowane zmniejszenie wydobycia o 1,8 mln baryłek dziennie. Redukcja przyniosła wzrost cen, ale obecnie jest on na tyle wysoki, że premiuje wzrost wydobycia u konkurencji producentów OPEC+, na przykład w Ameryce Północnej.

OPEC+ rozważa korektę porozumienia naftowego. Na spotkaniu grupy w Algierii może dojść do rewizji porozumienia naftowego, które obowiązuje do końca 2018 roku. W sierpniu sygnatariusze układu zrealizowali redukcję w 108 procentach. To spadek w stosunku do poprzednich miesięcy w wyniku ustaleń grupy, że należy powrócić do redukcji wyznaczonej w porozumieniu. OPEC+ przyjęły regularny format konsultacji na temat ingerencji w ceny ropy na świecie.

OilCapital.ru/Wojciech Jakóbik