Mennica Polska może kupić akcje Enei

Zarząd Mennicy Polskiej chce, by spółka zainwestowała łącznie 80 mln zł w akcje Enei do końca 2019 roku – podała Mennica w komunikacie. Obecnie Mennica Polska ma akcje Enei o wartości 37,3 mln zł, dające ok. 0,81 proc. udziału w kapitale zakładowym.

Inwestycja strategiczna

„Nabycie akcji nie stanowi dla spółki inwestycji o charakterze strategicznym. Lokata w akcje będzie stanowić dla spółki alternatywną wobec innych możliwych lokat inwestycję z wykorzystaniem nadwyżki środków pieniężnych” – napisano w komunikacie.

„Zarząd będzie na bieżąco dokonywał analizy wskaźników finansowych Enea i na ich podstawie będzie podejmował decyzje o realizacji inwestycji w ramach limitu wskazanego powyżej” – dodano. Realizacja przez Mennicę Polską dalszej inwestycji w akcje Enei wymaga zgody nadzorczej tej pierwszej spółki oraz zgody „instytucji finansującej” Mennicę.

Od początku roku kurs Enei spadł o 9,3 proc. Podobny spadek zanotował cały sektor energetyczny na GPW – WIG-Energia od stycznia notuje 10,2-proc. zniżkę.

Polska Agencja Prasowa