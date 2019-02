Met Office: Żyjemy w najcieplejszej dekadzie od 150 lat

Narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii Met Office poinformował o najnowszych badaniach, z których wynika, że temperatury globalne są na dobrej drodze do najgorętszej dekady od początku epoki przemysłowej.

Prognozowana średnia temperatura na globie do 2023 roku będzie o 1 stopień Celsjusza wyższa od poziomu temperatury sprzed rewolucji przemysłowej. W efekcie dekada 2014-2023 może być najcieplejszym okresem od początku monitoringu temperatur na świecie.

– Rok 2015 był pierwszym, w którym globalna średnia roczna temperatura osiągnęła o 1 stopień Celsjusza więcej od poziomów sprzed epoki industrialnej, a kolejne trzy lata pozostawały zbliżone do tych poziomów. Przewiduje się, że średnia globalna temperatura w latach 2018-2023 pozostanie wysoka, co może spowodować, że dekada od 2014 roku będzie najcieplejsza od 150 lat – powiedział Adam Scaife z Met Office.

Skutki zmian klimatu nie są widoczne tylko we wskaźnikach temperatury powierzchni ziemi. Met Office zwraca uwagę, że globalne ocieplenie objawia się w wielu innych danych. Prognoza pokazuje, że osiągnięcie wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza jest bliskie, ale jak informuje Met Office – może on mieć przejściowy charakter.

Met Office/Patrycja Rapacka