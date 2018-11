MF: Im szybciej spółki zapłacą podatek od gazu i ropy, tym więcej zarobi budżet

Przyspieszenie na dzień 1 stycznia 2019 roku z 1 stycznia 2020 roku terminu zapłaty podatku od gazu i ropy spowoduje, że spółki płacące ten podatek wpłacą do budżetu w 2019 roku 160 mln zł – podano w ocenie skutków regulacji do tego projektu.

Rząd przygotował projekt ustawy zmieniając termin powstania opodatkowania wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej na 1 stycznia 2019 z 1 stycznia 2020. Jednocześnie uchylono ustawę o specjalnym podatku węglowodorowym. W OSR podano, że w 2019 roku MF spodziewa się wpływu z tego tytułu na poziomie 160 mln zł.

„Przyspieszenie momentu powstania obowiązku zapłaty podatku od wydobycia niektórych kopalin od gazu ziemnego i ropy naftowej skutkować będzie dodatkowymi wpływami do budżetu państwa już w 2019 r., a nie jak pierwotnie przewidywała ustawa od dnia 1 stycznia 2020 r.” – napisano.

„Należy przy tym zaznaczyć, iż wysokość wpływów z tego podatku jest zależna od kilku zmiennych: kursu złotego do dolara, wielkości wydobycia, cen ropy naftowej i gazu ziemnego, w konsekwencji dane rdr mogą charakteryzować się pewną zmiennością (np. za 2016 r. do budżetu państwa wpłynęłoby ok. 120 mln zł, za 2017 r. ok. 160 mln zł)” – dodano. Według danych MF zmiana dotyczyć będzie 5 podatników.

Polska Agencja Prasowa