Miasto dla ludzi. Jak konsultować politykę miejską? (RELACJA)

Miasto tworzone „dla ludzi przez ludzi” to temat nad którym pochylili się paneliści VIII Smart City Forum w Warszawie pod patronatem BiznesAlert.pl.



Wadim Tyszkiewicz, prezydent miasta Nowa Sól opowiedział jak udaje mu się budować zaufanie mieszkańców. Podkreślił, że w komunikacji między mieszkańcami a włodarzami „szalenie ważne” są media społecznościowe. Sam prowadzi videobloga, ma konta na mediach społecznościowych, jest dostępny dla mieszkańców całą dobę.

Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, mówił o tym, że w jego mieście ważni są seniorzy i przestrzeń do dialogu. Stałym elementem jego pracy jest spotykanie się z grupami branżowymi. W ten sposób pozyskuje on informacje o tym, czego oczekują mieszkańcy i co jest dla nich ważne.

Marcin Wojdat, sekretarz m.st. Warszawy mówił o systemie telefonicznej komunikacji z mieszkańcami miasta. Mówił o tym, że potrzebny jest kontakt bezpośredni z mieszkańcami. – Nie da się wszystkiego załatwić w wirtualnym świecie. Mówił też o tym, że dialog potrzebuje czasu. W Warszawie wystartuje niebawem system ekont mieszkańców. Będą tam dostępne usługi, za które odpowiada miasto. – Chcemy podłączyć tam wszystkie nasze usługi. Będzie to połączone z 19115. To duże wyzwanie, dużo problemów z przechowywaniem danych, RODO, integracją baz – mówił Wojdat i dodał, że liczy na partnerstwo branży IT, która może inspirować innych.

Justyna Król założycielka Pracowni Miejskiej, czyli organizacji, która otrzymała światowe wyróżnienie dla liderów praktyków Foresight, powiedziała, że konsultacje są często traktowane jako narzędzie do pozyskania informacji od urzędników, ale także dają szansę na informowanie o tym, co dzieje się w mieście.

Opowiedziała o swoich doświadczeniach. – Stworzyliśmy grę planszową. Gracze zgromadzeni wokół stołu mieli do dyspozycji budżet, karty inwestycji i karty oceny. To takie narzędzie konsultacji, które jest elastyczne, otwarte i bardzo edukujące. Pozwala zdobyć konkretne informacje na temat tego, co jest dla uczestników ważne. Dzięki temu władze mogą podejmować lepsze decyzje. Takich narzędzi może być mnóstwo. Nie trzeba zawsze kłaść nacisku na cyfrową drogę dotarcia do ludzi – mówiła Król.

– Jeżeli biorę w czymś udział, angażuje się a potem nic się z tym projektem nie dzieje, to demotywuje mnie na przyszłość – wskazał Marek Kuzaka, prezes zarządu AMS. Zwrócił też uwagę, że urzędników od ich codziennej pracy odrywają kontakty z mieszkańcami. Niejednokrotnie muszą oni odpowiadać na zaczepki, a nie prowadzić merytoryczne rozmowy. Jego zdaniem należy szukać sposobów komunikacji dwustronnej, które będą efektywne.