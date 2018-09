Tchórzewski: Polska będzie placem budowy OZE. Baltic Pipe pomoże

Polska ma stać się placem budowy OZE. Minister energii zapowiada budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Baltic Pipe ma pomóc w budowie niskoemisyjnej energetyki gazowej.

Minister energii RP Krzysztof Tchórzewski wystąpił na konferencji pt.: „Ensuring Security of Suppy and Green Energy Transition w Kopenhadze”. Tematem dyskusji były projekt Baltic Pipe i transformacja energetyczna.

– Konferencja odbywa się w szczególnie ważnym momencie dla naszego kraju, stulecia odzyskania niepodległości – zaczął. Poinformował o rozmowie z jego duńskim odpowiednikiem Larsem Christianem Lilleholtem w sprawie pogłębienia współpracy w sektorze energetycznym.

– Jestem przekonany, że z przyczyn geopolitycznych teraz i w przyszłości współpraca energetyczna naszych krajów pozostanie sprawą priorytetową – ocenił Tchórzewski. Podkreślił, że jest odpowiedzialny za cały sektor energetyczny, który w Polsce czerpie energię głównie z węgla.

– Dostrzegamy konsekwentne dążenie Danii do zmniejszającej emisji z gospodarki, co znalazło odzwierciedlenie w polityce energetycznej – powiedział. – Chciałbym zapewnić, że Polska podąża podobną ścieżką. Jednak punkty startowe i wyzwania stojące przed nami są znacząco inne. Obecnie niecałe 80 procent wytwarzanej energii w Polsce pochodzi z węgla, ale już 12 procent z OZE – przypomniał minister.

– W przyszłości planujemy dalszą redukcję udziału węgla i zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym. Już w tym roku otwieramy w tej dziedzinie aukcje. Ta droga nasza do zmniejszenia udziału węgla w polskim miksie energetycznym będzie możliwa także dzięki współpracy z Danią – kontynuował gość konferencji.

– Duński wkład to współpraca przy projekcie gazociągu Baltic Pipe. Dostępność nowych źródeł i gazu jako towaru, a nie narzędzia nacisku politycznego jak w relacjach z Rosją, pozwoli używać go jako ważnego elementu naszej gospodarki – podkreślił. – Mimo, że jest to paliwo kopalne, to pozwoli nam na ograniczenie emisyjności gospodarki i tym samym będzie skutecznym narzędziem walki o czyste powietrze.

Jego zdaniem z punktu widzenia transformacji energetycznej istotna jest budowa elektrowni gazowych zastępujących stopniowo węglowe. – Budowa Bramy Północnej, czyli Baltic Pipe i rozbudowa terminalu LNG, przyniesie korzyści obu naszym krajom. Dla Danii oznacza to bezpieczeństwo dostaw i dostęp do rynku LNG poprzez rozbudowany terminal w Świnoujściu. Jestem przekonany, że nasz wspólny projekt zostanie zrealizowany w terminie i będzie podstawą do współpracy w energetyce i innych dziedzinach – podsumował Tchórzewski. Zapewnił, że po nowym bloku w Elektrowni Ostrołęka nie powstaną nowe jednostki na węgiel w Polsce. Przypomniał, że ten był niezbędny do synchronizacji krajów bałtyckich.

– Podejmujemy wysiłki na rzecz integracji z naszym systemem źródeł odnawialnych. Dzięki temu w polskim systemie energetycznym będzie więcej przestrzeni dla nich. Po tegorocznych i przyszłorocznych aukcjach Polska stanie się dosyć dużym placem budowy w tym zakresie. Chciałbym aby w nieodległej przyszłości powstała farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim – zadeklarował gość wydarzenia.

Przypomniał, że Polska rozwija efektywność energetyczną i elektromobilność. – Powstał specjalny Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Dostrzegamy potencjał współpracy z Danią w tym zakresie – zdradził. Ocenił, że Polsce zależy na współpracy z firmami duńskimi posiadającymi kompetencje i technologie w tym sektorze.