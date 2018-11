Ministerstwo Energii: Konsultowaliśmy strategię energetyczną z KE

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski został zapytany o opinię projektuje temat projektu polityki energetycznej UE do 2050 roku.

Powiedział, że na razie przedstawiono tylko założenia. – Będziemy się wczytywać. Nasz program PEP 2040 (strategia energetyczna – przyp. red.) jest na etapie konsultacji międzyresortowych. Jesteśmy po konsultacji z Komisją Europejską i to było elementem dyskusji. Ustawa o rynku mocy wpisuje się w ten system, a także nasze założenia ustawy o OZE z czerwca. Przygotujemy prognozy i analizy, a rzeczywistość jest dość dynamiczna. Nie napotkaliśmy podczas rozmów z Komisją na zjawiska, które zmieniają nasze założenia. Chcieliśmy zbliżyć się do nowych założeń. Jesteśmy blisko rzeczywistości. Z rozmów z KE wynika, że nasze specyficzne warunki zostały uznane ze zrozumieniem. Otrzymaliśmy ciepłe i pozytywne sygnały z KE. Dotychczas KE nie krytykowała naszych założeń. Nie chce rozstrzygać założeń polityki UE do 2050, bo nie znamy tych założeń. Chcemy przed COP 24 (szczyt klimatyczny – przyp. red.) przekonać inne kraje, które mają większe problemy z klimatem, do podjęcia starań w tym zakresie, bo wysiłki Europy nie będą miały sensu bez wysiłków innych. Ważne, aby wdrażać innowacje, zmieniać miks, by było więcej OZE, ale jednocześnie trzeba umiejętnie bilansować, aby utrzymać wzrost gospodarczy.- powiedział na dziennikarzom po konferencji pt.: „Współpraca konwencjonalnych źródeł wytwórczych i wielkoskalowego OZE”.

– Chcemy, aby po 2030 były brane pod uwagę farmy lądzie, ale bez potrzeby wsparcia. Zjawiska związane z tą gałęzią gospodarki zaczynają być konkurencyjne. Aukcje pokazują, że jest to możliwe, aby znalazły się one w systemie jako system konkurencyjny. Wiatraki na morzu będą potrzebować wsparcia. W lądowych farmach wiatrowych zacznie działać rynek. Naszą intencją nie jest przeszkadzanie, a stworzenie mechanizmów rynkowych – powiedział.

Pytany o aukcje na fotowoltaikę powiedział, że te źródła mogą pomóc w letnie, upalne dni, kiedy wiatru jest mniej. – To nie są źródła „coś za coś”. Potrzebna jest w miksie kompatybilność – powiedział.

Bartłomiej Sawicki