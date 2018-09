Mobilność transportu w miastach przyszłości (RELACJA)

Trwająca w Warszawie Konferencja Smart City Forum już po raz ósmy zgromadziła przedstawicieli samorządów, działaczy lokalnych oraz biznesmenów oferujących miastom rozwiązania na miarę XXI wieku. Pierwszy panel drugiego dnia Smart City Forum poprowadziła Anya Margaret Baum, Dyrektor Zarządzający The Keryx Group.

Wśród panelistów byli: Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia; Paweł Silbert, Prezydent Miasta Jaworzno; Lucjan Dec, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Transportu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Anna Skarbek – Żabkin, Współzałożyciel Forum Elektromobilności; Łukasz Dziągwa, Kierownik wdrażania projektów inwestycyjnych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie; Maciej Mironiuk, Senior Manager w Transit implementation CEE & Core products, Visa. Tematem bloku rozpoczynającego drugi dzień była integracja inteligentnych systemów mobilności miejskiej. Sam panel poświęcony był zautomatyzowanym systemom zarządzania mobilnością i płatnościami, budowie inteligentnych systemów transportowych, integracji z węzłami przesiadkowymi oraz współdzieleniu pojazdów i elektromobilności w kontrze do niskiej emisyjności.

Moderatorka zachęcała przedstawicieli samorządów do podzielenia się swoimi doświadczeniami polegającymi na popularyzacji transportu miejskiego. Wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj mówił o tym, jak wprowadzano w mieście bilet miejski a później zastępowano go systemem bez kartonikowym. Podzielił się doświadczeniami, jakie zyskało miasto dzięki wprowadzaniu rozwiązań smart. Paweł Sielbert z Jaworzna pochwalił się tym, że autobusy elektryczne z miejskiej spółki transportowej pokonały już ponad 2 miliony km. Dodał, że w jego mieście od 19 miesięcy nie było żadnego śmiertelnego wypadku z udziałem komunikacji miejskiej i jest to efekt celowych działań; kolejny krok to autonomizacja. – Prawie co roku staramy się zrobić coś nowego dla pasażerów, co zachęci ich do zrezygnowania z indywidualnego samochodu – mówił Sielbert. Wprowadziliśmy roczny bilet kosztujący 180 zł, uprawnia on do przejazdu w ramach aglomeracji przez cały rok.

Następnie moderatorka zwróciła się do przedstawicielki biznesu. Anna Skarbek – Żabkin, współzałożycielka Forum Elektromobilności, na pytanie moderatorki dlaczego o elektromobilności mówimy tak dużo podkreśliła, że ma to swoje głębokie uzasadnienie. Od 2016 roku temat rozwija się w całym kraju, głównie w debatach dzięki podjętym pracom nad planem rozwoju elektromobilności. Jednym z palących problemów, o których mówiła Żabkin jest kwestia smogu i zdrowia. – Transport nie jest głównym zanieczyszczającym, on odpowiada za około 6 procent zanieczyszczeń składających się na niską emisję, aż 88 procent pochodzi z indywidualnych pieców – zdaniem ekspertki.

Następnie Anya Baum zachęciła Łukasza Dziągwę i Lucjana Deca do tego, by opowiedzieli o początkach swojej pracy nad smart rozwiązaniami w Rzeszowie i w Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. Łukasz Dziągwa reprezentujący Rzeszów mówił, że pracuje od początku w tej jednostce, którą reprezentuje w Warszawie. – Wtedy była ona pozbawiona inteligentnych rozwiązań. Tworzyliśmy obraz tego, gdzie chcielibyśmy się znaleźć za kilka lat. Udało nam się stworzyć przystający do dzisiejszych warunków system transportu miejskiego – mówił przedstawiciel administracji lokalnej. Opieramy się na autobusach, jest ich około 200. Mamy około 500 przystanków. Mamy geolokalizację, projekcję – czyli przewidywanie kiedy autobus się pojawi. Zbudowaliśmy system informacji dla podróżnych – wyliczał Dziągwa. – GMZ to młody twór. Wyzwań było bardzo wiele, ponieważ było wielu uczestników procesu integracji systemu przejazdów – mówił Lucjan Dec. Całość rozmów spinała wypowiedź przedstawiciela biznesu. Maciej Mironiuk wspomniał o tym, że Visa odpowiada za popularyzuję płatności bezgotówkowych w miastach. – Nie są to rozwiązania futurystyczne, ale już funkcjonujące. Przechodzimy pewnego rodzaju ewolucję – mówił reprezentant biznesu. Paneliści zgodnie stwierdzili, że przed miastami wiele wyzwań, a transport publiczny jest tylko jednym z elementów, które muszą dobrze funkcjonować, żeby mieszkańcy byli zadowoleni.