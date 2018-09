Szef MON: Liczę na stałą obecność wojsk USA w Polsce

– To jest pewien proces, którego rezultatem, mam nadzieję będzie fakt stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce – powiedział w Waszyngtonie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dodał, że podziękował dziś przedstawicielom Kongresu USA za wystosowanie listu do Sekretarza Obrony Jamesa Mattisa, w którym wyrazili poparcie dla polskiej oferty goszczenia amerykańskiej bazy wojskowej na terytorium RP.

W piątek 14 września minister M. Błaszczak spotkał się z Williamem Thornberrym, przewodniczącym Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów oraz Christopherem Smithem, jednym z sygnatariuszy listu kongresmenów do Sekretarza Obrony USA w sprawie poparcia dla polskich propozycji stałej obecności wojskowej USA w Polsce. Minister Błaszczak podczas rozmowy z senatorem M. Thornberrym podziękował za wpieranie inicjatyw współpracy, podkreślił jednocześnie, że obecność żołnierzy USA na wschodniej flance to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa nie tylko w Polsce, ale w całym regionie.

– Polska jest liderem w tej części Europy. Cieszę się, że dąży do zwiększenia nakładów na obronność powyżej 2% PKB – zapewnił kongresman Christopher Smith podczas spotkania z ministrem obrony, któremu podziękował za wsparcie Wojska Polskiego na misjach. – Cieszy nas wyrażone poparcie przedstawicieli Kongresu i Administracji USA na rzecz wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce, chociaż jest to pewien proces i wymaga wielu uzgodnień – mówił minister Błaszczak. Szef MON poinformował, że równolegle z jego rozmowami z kongresmenami, odbyło się spotkanie grupy roboczej w Pentagonie z udziałem wiceministra Tomasza Szatkowskiego. – Mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się oczekiwanym efektem. Odbyły się one w dobrej atmosferze i liczę, że doprowadzą do sukcesu – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak. Przypomniał, że dla tego celu, by baza powstała, Polska jest gotowa zainwestować w infrastrukturę, która wzmocni zdolności obronne naszego kraju.

W trakcie wizyty w USA zaplanowano spotkanie z senatorem Jimem Inhofem p.o. przewodniczącego Komisji Sił Zbrojnych Senatu. Szef MON zapozna się w Nowym Jorku ze zbiorami, misją i zadaniami Instytutu Piłsudskiego, złoży kwiaty na cmentarzu w Arlington, przed pomnikiem Katyńskim w Jersey City oraz spotka się z Polonią w Doylestown. Jak przypomniał minister M. Błaszczak, to już trzecia wizyta w USA, od chwili objęcia teki ministra obrony narodowej w styczniu br. Świadczy to o stałym, bieżącym kontakcie z naszymi partnerami amerykańskimi. Dwie, poprzednie wizyty w Waszyngtonie, rozmowy zarówno w Pentagonie, jak i Białym Domu poświęcone były także sprawom poszerzenia obecności wojsk USA w Polsce. 18 września Minister Obrony Narodowej weźmie udział w spotkaniu Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.

Ministerstwo Obrony Narodowej