Morawiecki: Polska promuje sprzedaż autobusów elektrycznych

Rząd kładzie nacisk na promocję sprzedaży autobusów elektrycznych, gdyż może to wzmocnić produkcję tych pojazdów w Polsce – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

„Prowadzimy teraz jeden strategiczny program i to jest program promocji sprzedaży autobusów elektrycznych. Autobusy elektryczne są już zamawiane przez 46 samorządów polskich. Na to kładziemy nacisk, ponieważ to jest program, który ma szansę jednocześnie wzmocnić produkcję polskich autobusów elektrycznych i poprawić środowisko, ochronę zdrowia w Polsce, na tym nam oczywiście bardzo zależy” – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej w siedzibie Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem (Podlaskie).

„Chcemy, żeby jak najwięcej autobusów elektrycznych jeździło po polskich drogach i to promujemy. A właśnie w taki sposób trzeba kształtować legislację, ustawy, rozporządzenia dotyczące elektromobilności, żeby ta promocja jednocześnie nie służyła ludziom bardziej zamożnym. Dlatego, między innymi, nie spieszymy się z tym, jeśli chodzi o samochody” – dodał.

W przypadku autobusów presja jest większa, ponieważ uzgodniono już z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, żeby promować sprzedaż autobusów elektrycznych – powiedział.

„Niewątpliwie ten kierunek, który wytyczyliśmy jest bardzo właściwy” – dodał premier.

Polska Agencja Prasowa