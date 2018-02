Czy Morawiecki pomówi w Niemczech o Nord Stream 2?

Jutro z zaplanowaną wizytą do Berlina udaje się premier Mateusz Morawiecki, gdzie ma się spotkać m.in. z kanclerz Angelą Merkel. Nieznane są szczegóły tematów jakie poruszą politycy ale możliwe, że jednym z nich będzie budowa kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2.

Ponadto według informacji, do których dotarła Wirtualna Polska, premier Morawiecki może pojawić się na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium gdzie również może poruszyć temat budowy nowego rurociągu po dnie Morza Bałtyckiego. W przeddzień wylotu do Niemiec premier Morawiecki udzielił wywiadu gazecie Die Welt w którym stwierdził, że forsowany przez Rosjan ,,jest niepotrzebny, szkodliwy i dzieli zachodnią wspólnotę”.

Wcześniej polski premier wielokrotnie podkreślał swój sprzeciw wobec budowy Nord Stream 2 zwracając uwagę na polityczny charakter projektu, który stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu. Innego zdania są Niemcy, które uważają wspomnianą magistralę jako projekt biznesowy. Ponadto kanclerz Angela Merkel w połowie czerwca ubiegłego roku stwierdziła, że Komisja Europejska nie potrzebuje osobnego mandatu do rozmów z Rosją o podstawie prawnej do realizacji kontrowersyjnego gazociągu prawnym dla Nord Stream 2.

Były już okazje do rozmów



Warto jednak zaznaczyć, że w ciągu ostatniego roku pojawiały się okazje do rozmów ze stroną niemiecka o budowie gazociągu temat ten nie znalazł się w agendzie spotkań. W marcu ubiegłego roku w Warszawie z wizytą przebywał szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel, gdzie spotkał się z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. W rozmowie z dziennikarzami polski dyplomata stwierdził, że w trakcie rozmów z Gabrielem nie poruszano tematu budowy gazociągu Nord Stream 2. Warto przypomnieć, że niemiecki polityk nie ukrywa poparcia dla forsowanego przez Rosjan projektu. Następną okazją do rozmów była wizyta ówczesnej premier Beaty Szydło w kwietniu 2017 roku w Hanowerze. W obecności kanclerz Merkel zainaugurowała ona działalność polskiego stanowiska na targach Hannover Messe. Wiele mówiono o innowacjach i nowoczesnych technologiach, ale podobnie jak w rozmowach ministra Waszczykowskiego z ministrem Gabrielem również wówczas temat Nord Stream 2 się nie pojawił. Choć wcześniej podczas wizyty kanclerz Merkel w Polsce w lutym ubiegłego roku premier Szydło rozmawiała z szefową niemieckiego rządu o polityce energetycznej. Wówczas stwierdziła, że Nord Stream 2 jest dla Polski nie do zaakceptowania.

Pierwszy gazociąg z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie – Nord Stream – został oddany do eksploatacji w 2012 roku. Jego przepustowość wynosi 55 mld m sześc. rocznie. Przez Nord Stream 2 będzie mogła płynąć taka sama ilość gazu. Planowany gazociąg może zagrozić rozwojowi rynku w regionie i potencjalnej konkurencji w postaci dostaw z nowych, nierosyjskich źródeł.

Piotr Stępiński