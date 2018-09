Naftogaz: Przez Nord Stream 2 Ukraina straci 3 proc. PKB

Przez budowę forsowanego przez Rosjan gazociągu Nord Stream 2 Ukraina może stracić rocznie 3 mld dolarów. Jak przekonuje Naftogaz, realizacja kontrowersyjnego projektu może zagrażać bezpieczeństwu nie tylko Ukrainy, ale całej Unii Europejskiej.

– Nord Stream 2 to znacznie szerszy problem i nie dotyczy tylko gazu, ale i bezpieczeństwa Ukrainy. Nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że będzie to dla nas kwestia przeżycia – powiedział prezes Naftogazu, Andriej Kobolew.

– Jeżeli zostaniemy pozbawieni tranzytu to otworzy to drogę dla pełnej inwazji Rosji na Ukrainę. To nie tylko pieniądze dla Naftogazu czy Ukrainy, ale także kwestia bezpieczeństwa. Nie tylko naszego, ale i całej Unii Europejskiej – dodał.

Jego zdaniem jeżeli wkrótce rozpocznie się budowa Nord Stream 2 to może on zostać zakończony w przeciągu dwóch lat. – Wszystkie wyliczenia wskazują, że wówczas zakończy się tranzyt gazu przez Ukrainę. W takim przypadku wolumeny zostaną podzielone między Nord Stream 2 i Turkish Stream – stwierdził szef ukraińskiego koncernu.

Podkreślił, że w przypadku wstrzymania tranzytu przez terytorium Ukrainy Kijów straci 3 mld dolarów, a więc ok. 3 proc. PKB.

Nord Stream 2

Pierwszy gazociąg z Rosji do Niemiec – Nord Stream – został oddany do eksploatacji w 2012 roku. Jego przepustowość wynosi 55 mld m sześc. rocznie. Przez Nord Stream 2 będzie mogła płynąć taka sama ilość gazu. Planowany gazociąg może zagrozić rozwojowi rynku w regionie i potencjalnej konkurencji w postaci dostaw z nowych, nierosyjskich źródeł.

Ekonomiczeskaja Prawda/Piotr Stępiński