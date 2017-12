Naftogaz ogłasza zwycięstwo nad Gazpromem. Rosjanie zaprzeczają

– Naftogaz wygrywa sprawę dotyczącą sprzedaży gazu przez rosyjski Gazprom. Trybunał Arbitrażowy orzekł na korzyść ukraińskiej spółki w sprawie roszczeń zgodnie z klauzulą „take or pay” – taką informacje podaje ukraiński koncern. Rosjanie nie skomentowali jeszcze sprawy.



– Trybunał Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej w Sztokholmie całkowicie odrzucił roszczenia Gazpromu wobec Naftogazu dotyczące zasady „bierz albo płać”, które wynosiły zdaniem strony rosyjskiej 56 mld USD, za lata 2009-2017- czytamy w komunikacie.

– Naftogazowi udało się zmniejszyć o ponad dziesięć razy przyszłe zobowiązania w zakresie wolumenu kontraktów i dostosować je do rzeczywistych potrzeb importowych -podaje ukraiński koncern w komunikacie. Cena gazu zakupionego przez Naftogaz w drugim kwartale 2014 zmniejszyła się o 27 procent z 485 USD za 1000 m sześc. do 352 USD za tę samą ilość. Za tą samą ilość surowca,

Naftogaz miał zaoszczędzić 1,8 mld dol. na zakupie gazu w latach 2014-2015 w związku z korektą ceny kontraktowej.

– Klauzul o punktach odbioru i inne przepisy dyskryminujące uznano za nieważne, aby umowa była zgodna z obowiązującymi standardami rynku europejskiego. Naftogaz szacuje łączny pozytywny efekt finansowy arbitrażu w całym okresie obowiązywania umowy na dostawy na ponad 75 mld dol. – podaje spółka.

Na jednym z portali społecznościowych, minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin napisał, że „zwycięstwo Naftogazu w arbitrażu w Sztokholmie to nie jest nokaut, ale trzy ciosy z oczywistą przewagą”.

Chwile później jednak Gazprom odpowiedział tym samym kanałem, że „arbitraż uznał główne punkty i podtrzymał większość żądań Gazpromu zapłaty za dostawy gazu o wartości ponad 2 mld USD”.

Przedstawiciel Naftogazu odparł, że firma nigdy nie odmawiała zapłaty za gaz, ale kwestionowała cenę i warunki.

Ostateczne orzeczenie Trybunału w Sztokholmie nastąpiło po wstępnej decyzji z maja ubiegłego roku, po której obu stronom dano czas na rozliczenie wzajemnych roszczeń pieniężnych poza trybunałem, ale nie udało się do tego doprowadzić. Biorąc pod uwagę, że Trybunał nie ujawnia decyzji, można się spodziewać, że pozostaną wątpliwości odnośnie tego, kto zwyciężył.

Happy to win supply case against @GazpromEN: 2Q14 price reduced 27%, $56bn take-or-pay claims dismissed, future volumes down 10x, minimum 4 bcm, price 100% hub-linked, no responsibility for two years of shipments to occupied regions of UA #Stockholm 😀🇺🇦✌️ pic.twitter.com/3tP04neme3

— Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) December 22, 2017