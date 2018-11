Naftogaz: Bez partnera Ukraina straci możliwość tranzytu gazu

Naftogaz zabiega o pozyskanie zagranicznego partnera do zarządzania ukraińskimi gazociągami. Zdaniem kierownictwa koncernu to konieczne, aby Ukraina utrzymała rolę państwa tranzytowego dla dostaw rosyjskiego gazu do Europy.

– Gazprom proponuje zagranicznym partnerom 50% udziałów w projekcie Nord Stream. Jeżeli nasz koncern nie zrobi czegoś podobnego, to dla firm zagranicznych współpraca z Rosją będzie bardziej interesująca niż z nami – powiedział Andriej Kobolew, prezes Naftogazu

Dodał, że kolejnym istotnym warunkiem do utrzymania tranzytu jest rozdział właścicielski Nafotgazu (unbundling). Jak zaznaczył zgodnie z opracowanym planem, proces może zakończyć się do 1 stycznia 2020 roku.

Na początku października 2018 roku Kobolew wyraził nadzieję, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku Rada Najwyższa Ukrainy zajmie się propozycjami dotyczącymi wyboru zagranicznego partnera przy zarządzaniu ukraińską siecią przesyłu gazu, ale najpierw musi je przedstawić rząd. W sierpniu 2014 roku Rada Najwyższa przyjęła ustawę, która pozwala na sprzedaż do 49% udziałów operatorowi sieci przesyłowej, bądź wyłącznie na jej zarządzanie. Naftogaz wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność pozyskania zagranicznego partnera do zarządzania ukraińskimi gazociągami przed wygaśnięciem kontraktu tranzytowego z Gazpromem (1 stycznia 2020 rok – przyp. red.)

Zagrożenie utratą tranzytu przez Ukrainę potęguje realizacja budowy przez Rosjan omijającego ją gazociągu Nord Stream 2. Powstanie tej linii tranzytowej będzie oznaczać zmniejszenia przesyłu gazu przez jej terytorium. W efekcie Kijów może stracić ok. 3 mld dolarów rocznie, co odpowiada ok. 3% ukraińskiego PKB.

Na początku kwietnia 2017 roku Naftogaz, Ukrtransgaz, włoski Snam i słowacki Eustream podpisały memorandum o wspólnej ocenie możliwości współpracy przy wykorzystaniu oraz rozbudowie ukraińskiej GTS. Wspomniany dokument ma na celu zapewnienie długoterminowej stabilności przesyłu gazu przez Ukrainę zgodnie ze standardami rynków europejskich, bezpiecznego i efektywnego wykorzystania GTS Ukrainy, a także transparentnego i wolnego dostępu do nich przez strony trzecie, zgodnie z ukraińskim prawem. Pozyskanie kolejnych partnerów oraz możliwość rozwoju współpracy z dotychczasowymi będzie prawdopodobnie uzależniona od tempa realizowanych nad Dnieprem reform sektora energetycznego. W grudniu 2017 roku Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego oficjalne zaprosiło do wstępnych konsultacji operatorów z 10 europejskich państw, w tym z Polski (Gaz-System).

