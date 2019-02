Minister Naimski porozmawia w USA o cyberbezpieczeństwie energetyki

Prezydent RP zdradził po rozmowach z wiceprezydentem USA Mike Pompeo, że pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski odwiedzi w marcu Stany by rozmawiać o cyberbezpieczeństwie energetyki.

– Mówiliśmy również o rozwoju sieci połączeń gazowych w naszej części Europy – a więc o bezpieczeństwie gazowym. Mówiliśmy także o bezpieczeństwie energetycznym w zakresie innych źródeł energii – chociażby elektrycznej. Sygnalizowałem, że pan minister Piotr Naimski już teraz, wkrótce – 11 marca – będzie rozmawiał na ten temat w Stanach Zjednoczonych z sekretarzem ds. energii administracji amerykańskiej Białego Domu, panem Rickiem Perrym – powiedział 13 lutego prezydent Andrzej Duda po rozmowie z Pompeo.

– Będą to rozmowy właśnie na temat cyberbezpieczeństwa, współpracy w zakresie energetyki gazowej, ale również rozmowy w zakresie współpracy, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Więc to są te istotne tematy, w których będziemy rzeczywiście to wzmocnione partnerstwo w najbliższym czasie realizowali. O tym też dzisiaj rozmawialiśmy z Panem Wiceprezydentem – wyjaśnił.

Wojciech Jakóbik