Naimski: Offshore pomoże obniżyć emisyjność polskiej energetyki

Michał Wierzchowski, zastępca dyrektora w biurze pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury eneregetycznej, przeczytał list Piotra Naimskiego Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Piotr Naimski podkreślił rolę Bałtyku jako integratora współpracy energetycznej na Bałtyku.

-Znaczenie Bałtyku dla współpracy energetycznej w tym regionie wzrosło w ostatnich latach. Polska rozbudowuje terminal LNG w Świnoujściu, gazociąg Baltic Pipe, pływający terminal LNG w Zatoce Gdańskiej czy połączenie energetyczne z Litwą – Harmony Link – i kabel podmorski. Jednym z takich projektów są też morskie farmy wiatrowe, w które zaangażowane są kolejne państwa w basenie Morza Bałtyckiego. Projekty te wpływają na dobre stosunki polityczne i gospodarcze pomiędzy partnerami – napisał w liście Piotr Naimski.

Jak podkreślił, morskie farmy wiatrowe stanowią istotny element rządowej Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. -Pomogą one obniżyć emisyjność sektora energetycznego, by wypełnić cele klimatyczne, a ponadto zaspokoją one rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce. Będzie to stabilne źródło, które przyczyni się do zwiększania naszego bezpieczeństwa energetycznego. Projekty związane z gazem, takie jak Baltic Pipe, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu oraz stworzenie jednostki pływającej nieopodal Gdańska będą czynnikiem stabilizującym morskie wiatraki w polskim systemie energetycznym – podkreślił.