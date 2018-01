Naimski rozmawiał w Szwecji o Baltic Pipe

W dniu 23 stycznia Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej przebywał z wizytą w Sztokholmie, gdzie spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i Energii Emilem Högbergiem, dyrektorem generalnym ds. energii w Ministerstwie Środowiska i Energii Robertem Andrén, dyrektorem generalnym ds. administracyjnych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Innowacji Fredrikiem Ahlén oraz ambasadorem ds. energii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikaelem Erikssonem.

Rozmowy dotyczyły polsko-szwedzkiej współpracy w zakresie europejskiego rynku energii oraz projektu gazociągu Baltic Pipe. To gazociąg z Norwegii, przez Danię, do Polski, który ma powstać do października 2022 roku. W ostatnim czasie PGNiG – polska spółka gazowa – oraz Gaz-System, operator systemu przesyłowego, który będzie także zarządzał polskim odcinkiem planowanego gazociągu, podpisały umowę przesyłową na piętnastoletnie użytkowanie mocy Baltic Pipe.

BiznesAlert.pl