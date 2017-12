Rosja, Saudowie i Via Carpatia. Top 5 tekstów w 2017 roku

W mijającym roku nie brakowało wydarzeń doniosłych, które mogą trwale zmienić sytuację międzynarodową. Specyfika mediów jest jednak taka, że nie zawsze teksty o najważniejszych sprawach są tymi, które cieszą się największą popularnością. Przedstawiamy zatem listę pięciu artykułów, które w ostatnich 12 miesiącach miały najwięcej „klików”.



1. USA odpowiadają Niemcom i Rosji: Nord Stream 2 nie powstanie

Pod koniec listopada podsekretarz stanu John McCarrick ocenił, że nie widzi możliwości budowy gazociągu Nord Stream 2. – To nie jest coś, co dojdzie do skutku – powiedział urzędnik z biura surowców energetycznych w Departamencie Stanu USA.

2. Szewko: Blokada Kataru czyli wojna o Al Jazeerę

Ogromną popularnością cieszyła się analiza na temat walki o rząd dusz, toczącej się w świecie bliskowschodniego islamu. Dr Wojciech Szewko opisał ambicje poszczególnych państw regionu i rolę mediów w ich realizacji.

3. Arabia Saudyjska zbuduje megamiasto na OZE i porzuca radykalny islam

Bliski Wschód i plany Arabii Saudyjskiej interesowały czytelników BiznesAlert.pl także w kontekście planów Rijadu. Saudowie zapowiedzieli, że za 500 mld dol. chcą zbudować gigantyczną metropolię, zasilaną z odnawialnych źródeł energii. A wszystko to w duchu otwartego i tolerancyjnego islamu.

4. Litwa popiera budowę trasy Via Carpatia w Polsce

Sporą popularnością w mijającym roku cieszyły się informacje dotyczące budowy trasy Via Carpatia. Projekt cieszy się poparciem m.in. Litwy. Jak powiedział wiceminister transportu i komunikacji tego kraju Ričardas Degutis, Wilno liczy, że dzięki temu rozwinie się port w Kłajpedzie.

5. Woźniak: Gaz z Rosji płynie do Niemiec. Polska nie może go odebrać. Sytuacja jest poważna

W czerwcu doszło do awarii Gazociągu Jamalskiego, co wywołało obawy o bezpieczeństwo dostaw.

– Gaz, który wpływa ze wschodniej strony, bez przeszkód dociera do granicy niemieckiej, gdzie jest czyszczony. My nie mamy takiej oczyszczalni, bo nie pozwolili nam na to partnerzy w czasie budowy Gazociągu Jamalskiego, więc gaz nie może wejść do naszego systemu – powiedział wówczas Piotr Woźniak, prezes PGNiG. – Na naszym odcinku nie nadaje się on do wpuszczenia do sieci – dodał. Przy okazji zaapelował o inwestycję w instalację do osuszania gazu.