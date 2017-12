NCBR wesprze projekty magazynowania energii i poprawę efektywności energetycznej

Celem konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest wsparcie rozwoju krajowego sektora producentów urządzeń i systemów do generowania energii i zarządzania jej dystrybucją. Program IUSER jest istotnym elementem strategii Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Wspieramy projekty badawczo-rozwojowe wszędzie tam, gdzie ich wdrożenie daje szansę na rozwój krajowej gospodarki. Energetyka to właśnie przykład takiego sektora, który stawia na innowacje – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Zależy nam na stworzeniu dobrych, stabilnych warunków do pracy dla innowatorów – dlatego najlepszym z nich oferujemy wsparcie finansowe w takich konkursach jak IUSER. Jednocześnie w ustawach o innowacyjności sprzęgamy w całość sieć zachęt do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych – dodaje Gowin.

Zgodnie z regulaminem konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty, które swoim zakresem obejmują:

magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych;

sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych;

technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej;

rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M;

rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Drugi konkurs IUSER to kolejna już po PBSE i Programie „Bloki 200+” inicjatywa NCBR mająca na celu wynalezienie i wdrożenie pionierskich technologii i rozwiązań w energetyce. Zakres badawczy każdego z tych programów jest inny, liczymy zatem, że synergia ich efektów pozwoli na skok rozwojowy całego sektora – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zasady drugiej edycji konkursu zbliżone są do pierwszej. Wartość projektów zgłaszanych przez przedsiębiorstwa występujące indywidualnie lub w konsorcjach, powinna wynosić co najmniej 2 mln zł. Maksymalna wysokość wsparcia, na które mogą liczyć to 30 mln zł. Nowością w tej edycji jest możliwość uzyskania dofinansowania na prace przedwdrożeniowe (przygotowujące do wdrożenia wyników badań). Nabór wniosków rozpocznie się 19 marca i potrwa do 31 maja 2018 r.

NCBR