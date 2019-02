FAZ: Niemcy chciały uniknąć takiego kompromisu dotyczącego Nord Stream 2

Niemiecki konserwatywny dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” komentuje w czwartek kompromis nt. projektu nowelizacji dyrektywy gazowej, który dotyczy gazociągu Nord Stream 2. Według gazety rozwiązanie jest bliskie tego, czego Niemcy chciały uniknąć.

„Pozostaje zagadką, dlaczego Berlin tak długo z uporem próbował zablokować dyrektywę gazową zamiast na poważnie potraktować krytykę Nord Stream 2. To, co zostało wynegocjowane, można było osiągnąć wcześniej z dużo mniejszymi stratami zaufania u środkowowschodnich członków UE” – uważa „FAZ”. „Ktoś, kto poważnie zajmuje się Nord Stream 2, nie daje wiary, że rząd federalny wierzy w swoja mantrę, że NS2, to projekt +prywatny+. Nord Stream 2, to projekt Gazpromu. Jeśli Gazprom jest prywatnym przedsiębiorstwem, to równie dobrze możemy uznać, że rosyjscy żołnierze na wschodzie Ukrainy to +urlopowicze+” – dodaje.

Zdaniem dziennika nie da się już na tym etapie powstrzymać budowy Nord Stream 2. Jednak fakt, że podlega on europejskim regułom, może przyczynić się do zmniejszenia politycznego zagrożenia, które niesie.Również berliński liberalny dziennik „Tagesspiegel” zauważa, że upór RFN w sprawie Nord Stream 2 doprowadził do izolacji Berlina na arenie unijnej i doprowadził do pogorszenia relacji z USA.

„Rząd Merkel musiał się zmierzyć z oskarżeniami o energetyczny egoizm i brak solidarności z krajami Europy Środkowej i Wschodniej” – napisał w czwartek Gerd Appenzeller. Komentator przypomina, że zanim powstało bezpośrednie połączenie gazowe między Rosja a Niemcami zaopatrzenie Europy Zachodniej w rosyjski gaz odbywało się przez terytorium Białorusi lub Ukrainy. Gwarantowało to tym krajom nie tylko opłaty tranzytowe, ale tez bezpieczeństwo: z przyczyn ekonomicznych Rosja nie mogła prowadzić przeciwko tym krajom, czy nawet przeciwko Polsce, agresywnych działań.