Rozwój OZE zmusi Niemcy do wydania 18-27 mld euro na sieci

Niemieccy operatorzy systemów przesyłu energii przedstawili wstępny plan rozbudowy sieci do 2030 roku, który uwzględnia rozwoju morskich farm wiatrowych. Koszty wahają się od 18 do 27 mld euro.

Niemieckie spółki 50Hertz, Amprion TenneT oraz TransnetBW przewidują trzy scenariusze rozbudowy sieci. Scenariusz A zakłada instalację 20 GW nowych mocy wiatrowych do 2030 roku oraz 23,2 GW do 2035 roku, w porównaniu z planem 15 GW do 2030 roku, zawartym w niemieckiej ustawie o energetyce odnawialnej z 2014 roku. W scenariuszu B i C zaplanowano dodanie do sieci 17 GW mocy do 2030 roku.

Niemieccy operatorzy szacują, że nowe moce wiatrowe na Morzu Bałtyckim osiągną 2,2 GW we wszystkich scenariuszach, z uwzględnieniem 17,8 GW nowych mocy w scenariuszu A do 2030 roku, 14,8 GW w B i C do 2020 roku oraz 21 GW w B do 2035 roku na Morzu Północnym.

W scenariuszu B nowe instalacje wiatrowe będą wymagały budowy do 2030 roku sieci o długości 1924 km i mocy przesyłowej 6,4 GW z dodatkowymi sieciami przesyłowymi o długości 3439 km o zdolności przesyłowej 12,1 GW.

Szacowana wartość inwestycji w sieci przybrzeżne wynosi 18 miliardów euro w scenariuszu B do 2030 roku i w C do 2030 roku oraz 24 miliardy euro dla scenariusza A do 2030 roku i o około 27 miliardów euro dla scenariusza B do 2035 roku.

Uwagi do planu rozbudowy zainteresowane strony mogą zgłaszać do 4 marca 2019 roku. Po konsultacjach plan zostanie przedłożony Federalnej Agencji ds. Sieci.

Offshorewind.biz/Patrycja Rapacka