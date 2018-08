Niemcy szukają w Polsce baterii do samochodów elektrycznych

Przyszłotygodniowe rozmowy niemieckiego ministra gospodarki Petera Altmaiera z przedstawicielami polskiego rządu, mają dotyczyć między innymi produkcji w Polsce baterii do samochodów z napędem elektrycznym – donosi „Rzeczpospolita”.

Dziennik powołując się na niemiecki „Die Welt” pisze, że rząd naszych zachodnich sąsiadów, mimo zachęt, nie zdołał pobudzić tamtejszego przemysłu do uruchomienia masowej produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Dlatego podczas przyszłotygodniowej wizyty w Warszawie minister gospodarki Peter Altmaier, chce rozmawiać na ten temat z przedstawicielami naszego rządu.

Jak pisze „Rz” niemiecki minister ma rozmawiać między innymi z , m.in. z szefową resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz oraz ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim.

„Rzeczpospolita” przypomina, ze uruchomienie produkcji baterii w Polsce zapowiedział LG Chem, który chce w swojej fabryce pod Wrocławiem produkować o 100 tysięcy sztuk wysokowydajnych akumulatorów rocznie. Właśnie z tego zakładu mają pochodzić baterie instalowane w elektrycznych Volkswagenach.

Niedawna budowy zakładów elektrolitu do wkładów do baterii litowo-jonowych na Dolnym Śląsku zapowiedziała też chińska firma Zhangjiagang Guotai- Huarong New Chemica.

Rzeczpospolita/CIRE.PL