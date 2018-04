Niemcy zbudują własny terminal LNG

Niemiecki rząd chce dodać nowy importowy terminal LNG do swojej infrastruktury gazowej. Na jego lokalizację wybrano miejscowość Brunsbuttel, przy ujściu Łaby do Morza Północnego w landzie Szlezwik-Holsztyn. Plany nabierają coraz konkretniejszych kształtów.

Terminal w Brunsbuttel ma mieć pojemność 5 miliardów metrów sześc., a procedura open season trwa do końca kwietnia. Ostateczna decyzja inwestycyjna ma zostać podjęta w 2019. Projekt ma zacząć działać do końca 2022 roku, kiedy Niemcy mają odejść od energetyki jądrowej.

Plan budowy terminalu LNG był jednym z zaskoczeń w nowej rządowej umowie koalicyjnej. Połączenie go z krajowym systemem gazociągów zostało uwzględnione w planie rozbudowy sieci Bundesnetzagentur.

Niemcy są największym rynkiem gazu w Unii Europejskiej, ale plany budowy terminalu LNG były odsuwane w czasie z powodu niepewności co do przyszłego zapotrzebowania na gaz. Wart 400 milionów euro terminal stanowiłby alternatywę dla dostaw gazu z Rosji i Norwegii do Niemiec.

Platts/Michał Perzyński