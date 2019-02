Niemieccy konserwatyści: Odejście kraju od węgla może być zbyt szybkie

Ralf Brinkhaus, przewodniczący frakcji parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu oraz jeden ze popularniejszych przedstawicieli opcji konserwatywnej rządu, powiedział, że termin odejścia Niemiec od węgla w energetyce może się zmienić, jeśli ten wyznaczony zagrozi bezpieczeństwu dostaw dla kraju.

Przedstawiony w zeszłym tygodniu plan odejścia Niemiec od węgla, który został opracowany przez tzw. Komisję Węglową, został skrytykowany przez niektóre frakcje w Bundestagu. Krytycy planu obawiają się przede wszystkim wyższych cen energii, które mogą pojawić się w skutek odejścia od energii węglowej.

Ralph Brinkhaus, przedstawiciel konserwatystów w niemieckim parlamencie zwrócił uwagę w swoim w komentarzu dla gazety „Welt am Sonntag”, że kluczowe dla Niemiec jest to, aby nie być „dogmatycznym” w dążeniu do celu. Powiedział, że bezpieczeństwo dostaw energii musi być zagwarantowane. Brinkhaus wezwał także do ponownego przeanalizowania wydatków rządowych.

Komisja węglowa po długich negocjacjach opracowała plan, który proponuje rezygnację z 12,7 GW mocy „węglowych” do 2020 roku. Zagwarantowano także około 40 miliardów euro na pomoc regionom dotkniętym wstrzymaniem wydobycia „czarnego złota”.

