Niemcy wstrzymały przesył gazu lądową odnogą Nord Stream

Jak informuje niemiecka spółka Gascade ze względu na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych w punkcie obioru gazu w Greifswaldzie 27 listopada przesył paliwa przez rurociągi NEL i OPAL będzie wstrzymany między godziną 9:00, a 11:00.

Obydwa z nich są lądowymi odnogami biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego gazociągu Nord Stream 1. OPAL to liczący 470 km długości odcinek biegnący z Greifswaldu na północny Niemiec, do Brandov na granicy z Czechami. Jego przepustowość wynosi 36 mld m sześciennych rocznie. Z kolei gazociąg NEL to licząca ok. 440 km nitka, która umożliwia przesył do 36 mld m sześciennych rosyjskiego gazu, w kierunku zachodu Europy.

Gascade/Piotr Stępiński