Budowa Nord Stream 2 nie ruszyła, ale może ruszyć bez zgody Danii

Gazprom niebawem rozpocznie budowę podmorskiej części gazociągu Nord Stream 2 – podaje gazeta Wiedomosti. Dowodzi to, że budowa jeszcze nie ruszyła, wbrew doniesieniom Financial Times. Według rosyjskiego dziennika budowniczowie gazociągu są gotowi rozpocząć prace bez zgody Danii, ale nie w Niemczech, lecz w Finlandii.

Gazociąg Nord Stream 2 czeka na zgodę wszystkich krajów, przez których terytorium miałby przebiegać. Do tej pory nie wyraziła jej Dania. Rozważa ona zgodę na budowę odcinka przez jej wyłączne wody terytorialne. Tymczasem według informacji BiznesAlert.pl ocena przez Kopenhagę alternatywnego szlaku przez strefę ekonomiczną zasugerowanego przez Nord Stream 2 AG może zająć nawet rok.

Wiedomosti podają, że spółka Nord Stream 2 AG należąca do Gazpromu nie będzie czekać na zgodę Duńczyków i zacznie prace na terytorium Finlandii. Wiedomosti podają jednak, że trwają prace przygotowawcze w Niemczech, wbrew wcześniejszym doniesieniom Financial Times, który informował o rozpoczęciu budowy.

Nord Stream 2

Nord Stream 2 to projekt budowy gazociągu z Rosji do Niemiec o przepustowości 55 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie. Ma być ukończony do końca 2019 roku. Grozi mu opóźnienie przez oczekiwanie na decyzję Danii, zagrożenie sankcjami USA i inne czynniki, zwiększające ryzyko zaangażowania w to przedsięwzięcie. Zwolennicy przekonują, że zapewni więcej taniego gazu z Rosji. Przeciwnicy ostrzegają przed ugruntowaniem pozycji rosyjskiego Gazpromu w Europie Środkowo-Wschodniej, a co za tym idzie, wpływów politycznych Rosji w regionie.

Wiedomosti/Wojciech Jakóbik