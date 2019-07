Jakóbik: Czy kontrofensywa Gazpromu ochroni Nord Stream 2 przed dyrektywę gazową?

Czy Rosjanom uda się zablokować prawo, które podporządkowałoby sporny Nord Stream 2 przepisom unijnym? – zastanawia się Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Spotkamy się w sądzie

Spółka Nord Stream 2 AG skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew, w którym domaga się unieważnienia rewizji dyrektywy gazowej wspieranej przez Polskę. Regulacja podporządkowuje nowe gazociągi (nieukończone) przepisom antymonopolowym trzeciego pakietu energetycznego uniemożliwającym nadużycia monopolistów jak Gazprom poprzez:

wolny dostęp stron trzecich do przepustowości – każdy zainteresowany ma mieć prawo do użycia mocy gazociągu

rozdział właścicielski – jedna firma nie może być dostawcą i operatorem

niedyskryminacyjne wyznaczanie taryf – jedna firma nie może wyznaczać sobie taryf przesyłowych za własne dostawy, ale ma to robić niezależny regulator

Zrewidowana dyrektywa gazowa została przyjęta z inicjatywy Komisji Europejskiej wspieranej m.in. przez Polskę na mocy kompromisu z udziałem jej krytyków z Francji i Niemiec. Pozew Nord Stream 2 AG uderza zatem w konsensus europejski w tej sprawie. Dokument dostarczony 25 lipca tego roku zawiera tezę, że regulacja jest formą dyskryminacji i została wprowadzona już w czasie budowy gazociągu.

Ruch Nord Stream 2 AG nie może być postrzegany jako działanie spontaniczne, ani być zaskoczeniem. Gazprom zapowiadał je jeszcze w maju tego roku. W razie zwycięstwa w sądzie możliwa byłaby rewizja zapisów lub anulowanie rewizji. Na razie nie wiadomo jednak nawet, czy pozew Nord Stream 2 jest w stanie zawiesić funkcjonowanie nowego prawa.

Analogia

Do oceny możliwego rozwoju sytuacji można jednak zastosować analogię do innego sporu gazowego przed TSUE, czyli w sprawie gazociągu OPAL będącego odnogą Nord Stream 1 w Niemczech. W jego toku PGNiG kwestionował decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu wyłączenia spod tych samych regulacji antymonopolowych na gazociągu OPAL po to, aby Gazprom mógł słać więcej gazu przez Niemcy i zwiększyć wykorzystanie przepustowości Nord Stream 1. Pozew PGNiG nie spowodował automatycznie zawieszenia wyłączenia. Dopiero wniosek o zabezpieczenie w postaci zawieszenia wykonywania decyzji Komisji sprawił, że czasowo nie mogła być wykonywana. Jednak po tym, jak TSUE uznał, że może być wykonywana, gaz znów mógł popłynąć.

Analogicznie, jeżeli Nord Stream 2 zawnioskował o zabezpieczenie w postaci zawieszenia wykonywania przepisów zrewidowanej dyrektywy gazowej, teoretycznie mogłyby one zostać zawieszone. Być może zawieszenie mogłoby potrwać nawet do zakończenia budowy spornego Nord Stream 2 szacowanego na koniec tego roku. Wówczas nie byłoby wykluczone, że doszłoby do kolejnego sporu o dyrektywę, tym razem o to, czy powinna zostać zastosowana względem ukończonego Nord Stream 2. Spór może być także zasłoną dymną dla samowolnego wdrożenia przepisów dyrektywy gazowej przez niemieckiego regulatora Bundesnetzagentur, którego działania powinna nadzorować i zatwierdzić Komisja Europejska. Niemcy zapowiadali już takie unilateralne rozstrzygnięcie.

Kontekst

Należy spodziewać się dalszej intensyfikacji działań rosyjskich, co widać z kontekstu. Ruch spółki-córki Gazpromu (Nord Stream 2 AG należy do niego w stu procentach) to kij w szprychy regulacji, która była kijem w szprychy jego projektu i forma kontrofensywy, którą należy wiązać z innymi działaniami:

Media rosyjskie, a za nimi niektóre zachodnie, promują stanowisko zrzeszenia europejskich handlarzy gazem EFET krytyczne wobec ukraińskiego Ukrtransgazu w celu podkopania wiarygodności szlaku przez Ukrainę.

Gazprom proponuje władzom w Kijowie, ale i opozycji, z którą rozmawia oddzielnie, tymczasowe porozumienie o warunkach dostaw gazu po zakończeniu kontraktu przesyłowego z końcem 2019 roku. Robi to prawdopodobnie tylko po to, by Moskwa mogła w spokoju dokończyć Nord Stream 2, który pozwoli porzucić dostawy przez Ukrainę, jeśli nie będzie związana kontraktem dziesięcioletnim (znów – zgodnym z trzecim pakietem) proponowanym przez Komisję i Kijów.

W tym kontekście pozew Nord Stream 2 AG w sprawie dyrektywy gazowej to kolejny element działań mających podważyć unijny plan ustabilizowania dostaw przez Ukrainę pomimo ukończenia Nord Stream 2 oraz próbę podkopania omnipotencji prawa europejskiego, którym jest już zrewidowana dyrektywa gazowa, na terenie Unii Europejskiej. Od prawników będzie teraz zależało do jakiego stopnia Gazprom, a szerzej Federacja Rosyjska, będzie mogła zrealizować ten plan.