Handelsblatt: Trump może podpisać projekt sankcji wobec Nord Stream 2

Według informacji gazety Handelsblatt prezydent USA może podpisać się pod projektem sankcji USA wobec partnerów Nord Stream 2 i jest to „prawdopodobne”.

Gazeta informuje o tym, o czym pisaliśmy w BiznesAlert.pl, czyli wyjściu z Komisji spraw zagranicznych Senatu USA projektu sankcji wobec partnerów Nord Stream 2, projektu gazociągu z Rosji do Niemiec dzielącego kraje europejskie. Propozycja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez obie izby parlamentu amerykańskiego i zostać podpisana przez prezydenta USA.

Handelsblatt podsumowuje potencjalne cele sankcji: wykonawcę gazociągu, szwajcarski Allseas, a także narzędzia: zakaz wizowy i blokadę transakcji finansowych. Spółka Nord Stream 2 AG należąca w stu procentach do Gazpromu nadal ocenia potencjalny wpływ regulacji i nie komentuje sprawy. Mimo to austriacki partner projektu, firma OMV, jest przekonana, że pierwszy gaz zostanie przepompowany przez Nord Stream 2 do końca tego roku. Tymczasem dokumenty ujawnione przez BiznesAlert.pl sugerują możliwość opóźnienia.

Handelsblatt/Wojciech Jakóbik