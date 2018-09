Norwegia niezmiennie na pokładzie projektu Baltic Pipe

Uczestnicy konferencji w Kopenhadze zapewnili, że norweski operator Gassco jest w pełni zaangażowany w realizację projektu gazociągu Baltic Pipe.

Dziennikarz BiznesAlert.pl zapytał o to, czy pomimo nieobecności przedstawicieli Norwegii na konferencji poświęconej Baltic Pipe w Kopenhadze, strona norweska jest w pełni zaangażowana w to przedsięwzięcie.

– Mieliśmy bardzo dobre spotkanie z Gassco i nasi partnerzy potwierdzili pełne zaangażowanie w Baltic Pipe. To proste, zawsze lepiej mieć więcej rynków zbytu. To podstawa polityki rynkowej – zapewnił Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

Prezes Energinet.dk Thomas Egebo zapewnił, że trwają przygotowania do budowy połączenia norwesko-duńskiego, które pozwoli na dostawy przez Baltic Pipe, a relacje są dobre i jest to dla obu stron „business as usual”.

Warto przypomnieć, że norweskie Gassco jest równorzędnym partnerem projektu obok Gaz-System z Polski i Energinet.dk z Danii.

Wojciech Jakóbik