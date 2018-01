Nowa sprężarka PGNiG uratuje złoże w kopalni Żołynia

W kopalni gazu ziemnego Żołynia (Podkarpackie) zainstalowana zostanie sprężarka gazu wraz z urządzeniami i instalacjami peryferyjnymi – poinformowało biuro prasowe PGNiG. Dzięki temu możliwe będzie podtrzymanie parametrów ilościowych i jakościowych gazu z tego złoża.

Jak zaznaczyło w odpowiedzi na przesłane przez PAP pytania biuro prasowe PGNiG, wraz z produkcją gazu obniżeniu ulega ciśnienie w złożu.

„Sprężarki służą do utrzymania ciśnienia wystarczającego do ciągłej produkcji. Następnie gaz oddawany jest do sieci dystrybucyjnej. Zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów poprzez lepsze sczerpanie złoża” – czytamy w odpowiedzi.

Obecnie inwestycja jest na etapie kompletacji dostaw oraz opracowania dokumentacji projektowej. Dostawa agregatów jest realizowana przez firmę ABB, a wykonawcą dokumentacji projektowej jest PGNiG GAZOPROJEKT.