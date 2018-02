Obajtek: PKN Orlen będzie nadal wzmacniał swoją pozycję

Zarząd PKN Orlen w nowym składzie zadba o konsekwentne wzmacnianie pozycji koncernu w kraju i za granicą, a także będzie skutecznie budować wartość koncernu w długim horyzoncie – poinformował w przesłanym PAP komunikacie Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Strategiczne znaczenie PKN Orlen

„PKN Orlen to firma o wyjątkowym znaczeniu, nie tylko z uwagi na skalę działania, ale też na kluczową i strategiczną rolę w budowaniu siły polskiej gospodarki. Zarządzanie nią wiąże się zatem ze szczególną odpowiedzialnością wobec wszystkich grup interesariuszy. Przejmując jej stery pragnę zapewnić, że zarząd w nowym składzie zadba o konsekwentne wzmacnianie pozycji koncernu w kraju i za granicą” – napisał w przesłanym PAP komunikacie prezes PKN Orlen.

„Chcemy realizować strategię firmy i Grupy Kapitałowej, poszukując jednocześnie możliwości głębszej, ewolucyjnej optymalizacji jej działania. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym chcemy realizować odważną wizję rozwoju, która pozwoli nam skutecznie budować wartość koncernu w długim horyzoncie” – dodał.

Wyzwania przed zarządem

Prezes poinformował, że zarząd doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań, stawianych przez nowoczesną gospodarkę, szczególnie przed firmami z szeroko definiowanej branży energetycznej. „Wiemy jednak również, że kluczem do sukcesu, jest być przygotowanym na różne scenariusze, dlatego dużą uwagę będziemy poświęcać analizie potencjalnych szans na rozwój naszej działalności” – poinformował prezes Orlenu.

„W poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej będziemy budować firmę nowoczesną, opartą o innowacyjność i nowe technologie. Naszą sieć detaliczną zamierzamy, zgodnie z przyjętą strategią, przygotowywać do dystrybucji paliw alternatywnych i rozwijać jej ofertę ukierunkowaną na potrzeby wciąż nowych oczekiwań klientów” – dodał.

Orlen będzie inwestować w chemię

Prezes poinformował też, że spółka planuje również aktywnie rozbudowywać nowoczesną chemię, która już dziś stanowi blisko jedną piątą polskiego przemysłu, a jej znaczenie będzie rosło, nie tylko w naszej, ale też globalnej gospodarce.

„Chcemy by wszystkie te działania odbywały się przy dobrej i otwartej komunikacji z rynkiem, tak by wszyscy nasi interesariusze mieli pełną świadomość kierunku, który obraliśmy i realizowanych przez nas celów. Dużą wagę przywiązujemy także do umacniania nowoczesnej kultury organizacyjnej, bo tylko w takich warunkach możemy skutecznie utrwalać naszą wysoką pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym i zglobalizowanym rynku” – poinformował prezes PKN Orlen.

Polska Agencja Prasowa