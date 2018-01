Obajtek: Wyniki Energi to efekt zmian w spółce

W szacunkowych wynikach rocznych i za IV kw. widać efekty synergii i zmian strukturalnych, wprowadzanych wewnątrz grupy – ocenił prezes Grupy Energa Daniel Obajtek. Wprowadzane zmiany to m.in. centralizacja zakupów i procesów projektowania.

Według szacunkowych wyników w IV kw. 2017 r. Energa poprawiła swoje wyniki we wszystkich trzech segmentach działalności, a wskaźnik EBITDA – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek, opodatkowaniem i amortyzacją – wzrósł do 525 mln zł z 498 mln zł w IV kw. roku 2016. Szacunkowe wyniki roczne mówią o poprawie wyniku finansowego we wszystkich segmentach, wzrosła też produkcja energii i wolumen sprzedaży detalicznej.

Jak powiedział PAP prezes Grupy Daniel Obajtek, w szacunkach tych widać już efekty synergii wynikającej z podjętych przez obecny zarząd zmian w strukturze firmy. Uszczelniliśmy spółkę wydatkowo, a reformy te dobrze odbiera giełda, bo przez 2017 r. akcje podrożały o 40 proc. – zaznaczył.

„W Grupie działały 44 spółki i koniecznie należało to zmienić, w większej części je zlikwidować. W 2017 r. zlikwidowaliśmy ok. jedną trzecią, do końca tego roku zniknie kolejnych 10. Docelowo w Grupie zostanie ok. 20 spółek. Likwidacja i łączenie ma dać oszczędności i skrócenie czasu od podjęcia decyzji do jej wdrożenia” – podkreślił Obajtek.

Jak wskazał, w Grupie dobiega też końca proces optymalizacji polityki zakupowej i skupienia zakupów w spółce Logistyka. Trafiają do niej funkcjonujące dotychczas niezależnie piony zakupowe poszczególnych spółek. „Przewidujemy, że od II kw. wszystkie firmy zewnętrzne wykonujące dla nas prace będą już korzystać z materiałów dostarczonych przez Logistykę. W ten sposób w Grupie zostaje marża” – wyjaśnił prezes. Zaawansowanie całego projektu centralizacji zakupów Obajtek ocenił na 40-50 proc.