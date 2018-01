Oddychaj Powietrzem. Tauron uczy walki ze smogiem

TAURON zainaugurował dolnośląską edycję nowego programu edukacyjno-ekologicznego pn. Oddychaj Powietrzem. W ramach programu ruszyła kampania informacyjna dotycząca sposobów walki ze smogiem oraz zbieranie danych do badań na temat wiedzy mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza i bezpieczeństwie w sezonie grzewczym.

– Akcja TAURONA jest bardzo ważna, bo problem smogu dotyka nas wszystkich. Zmiana tej trudnej do tolerowania sytuacji wymaga szerokiej aktywności wielu stron, w tym przede wszystkim obywateli. Pakiet inicjatyw podejmowanych przez TAURON, w tym propozycja nowych atrakcyjnych taryf nocnych dla tych, którzy z palenia niskiej jakości paliwami stałymi chcą przejść na ogrzewanie elektrycznością, ma wspierać zarówno obywateli, jak i dyskontować inicjatywy Rządu mające na celu poprawę stanu powietrza w Polsce. Program „Oddychaj powietrzem” TAURONA służy nie tylko edukacji, ale też podpowiada użyteczne rozwiązania – komentuje wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

Przypomina, że w nowelizacji przepisów ME nie chodziło o obniżkę cen dla tych, którzy już korzystają z ogrzewania elektrycznego, lecz o wprowadzenie nowej taryfy antysmogowej dla tych, którym dotychczasowe rozwiązania nie odpowiadały. Mamy więc kolejne, skuteczne narzędzie do walki z niską emisją i smogiem – Redukcja smogu wpłynie korzystnie na stan zdrowia Polaków – podkreśla wiceminister. Warto ocieplić budynek i z rozwagą dobierać systemy grzewcze, ponieważ do taryfy antysmogowej konieczna jest akumulacja ciepła przez 16 godzin – dodaje.

25 stycznia TAURON zaprosił mieszkańców Dolnego Śląska na wrocławski Plac Solny. Wydarzenie było pierwszym na Dolnym Śląsku piknikiem ekologicznym promującym program „Oddychaj Powietrzem”.

– Oddychaj Powietrzem to zintegrowany program działań mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie dystrybucyjnym TAURONA, którego istotną część stanowi województwo dolnośląskie. Ten kompleksowy projekt wpisuje się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jest ukierunkowany zarówno na edukację, jak i wsparcie technologiczne. Dzisiaj jako pierwsi przedstawiamy naszą ofertę produktową, która pokazuje jak walczyć ze smogiem. To konkretne rozwiązania TAURONA dedykowane mieszkańcom i partnerom samorządowym – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Głównym zadaniem tej edycji programu jest edukacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie przyczyn i skutków zjawiska niskiej emisji – przede wszystkim w kontekście różnych metod ogrzewania.

– Wszystkim nam zależy na skutecznej walce ze smogiem, dlatego takie inicjatywy jak projekt TAURONA są niezwykle ważne. Musimy edukować społeczeństwo, ale też promować nowoczesne rozwiązania, które są przyjazne środowisku. Wszyscy musimy zadbać o Dolny Śląsk i wszyscy musimy sobie uświadomić, jak wiele od nas zależy. Nowoczesne, ekologiczne technologie i bezpieczne surowce wykorzystywane do ogrzewania mieszkań czy domów to nasz obowiązek. Walka z niską emisją dzięki takim akcjom będzie skuteczniejsza – mówi Paweł Hereniak, Wojewoda Dolnośląski.

Istotnym elementem akcji jest portal internetowy pn. oddychajpowietrzem.pl, który jest platformą wiedzy na temat skutków smogu i metod walki z nim.

Przyczyną smogu w Polsce w 80 procentach jest tzw. niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Sytuację pogarsza spalanie śmieci i złej jakości węgla w urządzeniach, które nie spełniają żadnych norm emisji spalin. Najlepszym sposobem wyeliminowania problemu smogu jest wymiana ogrzewania na takie, które najmniej wpływa na środowisko.

Tauron promuje technologie antysmogowe

Dbając o czyste powietrze, TAURON prowadzi kampanie edukacyjne oraz oferuje kompleksowe rozwiązania, których celem jest wsparcie ogólnopolskich działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Jednym z nich jest Oferta Antysmogowa, która zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii przeznaczona jest dla klientów decydujących się na wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb ogrzewania gospodarstw domowych oraz ładowania samochodów elektrycznych.

Oferta Antysmogowa jej już przygotowana i wkrótce zostanie przedstawiona klientom.

Dla osób, które wymieniają ogrzewanie, TAURON ma nie tylko atrakcyjne ceny prądu, ale również innych nośników energii: gazu i ekogroszku. Bogata oferta TAURONA obejmuje też elektryczne urządzenia grzewcze – pompy ciepła czy klimatyzatory z funkcją grzania oraz kotły gazowe i na ekogroszek, które są dostępne wraz z bezpłatną usługą doradztwa oraz montażem

i serwisem urządzeń.

Najnowszą inicjatywą TAURONA związaną z walką o czyste powietrze są tzw. pakiety grzewcze.

Ich atrakcyjność opierać się będzie na połączeniu trzech elementów, które generują konkretne korzyści dla klienta.

po pierwsze, TAURON umożliwia zakupu kotłów gazowych, kotłów na ekogroszek oraz szeregu elektrycznych urządzeń grzewczych zawsze po rynkowych cenach i wykonanych w sprawdzonej technologii;

po drugie, klient ma możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu 0 proc. na sfinansowanie inwestycji w banku, z którym współpracuje TAURON;

po trzecie, TAURON daje klientowi dedykowaną do konkretnych technologii cenę gazu, prądu czy ekogroszku.

Oferta przedstawiona zostanie pod koniec pierwszego kwartału br.

Pakiety grzewcze TAURONA to rozwiązanie, które nie tylko zachęci do zlikwidowania starych pieców, ale też ułatwi przeprowadzenie inwestycji oraz zagwarantuje atrakcyjne warunki eksploatacji nowego, ekologicznego ogrzewania. Oferta ta jest kolejnym elementem długoterminowej strategii rozwoju produktów i usług Grupy TAURON, w tym takich, które wpisują się w program walki ze smogiem.

Edukowanie przez zabawę i działanie

Pierwsza edycja pikniku odbyła się blisko rok temu w Katowicach, druga – na Rynku Głównym w Krakowie. Podczas całodziennych spotkań mieszkańcom obu miast rozdano ok. 14 000 czujników czadu.

Przez edukowanie i zabawę TAURON edukuje również mieszkańców mniejszych miast i miejscowości. Od października 2017 r. TAURON zorganizował pikniki ekologiczne w szesnastu miejscowościach. Ich celem było zaprezentowanie mieszkańcom przyjaznych dla środowiska sposobów ogrzewania mieszkań i domów.

TAURON planuje w dalszym ciągu zachęcać do podejmowania ekologicznych działań, zwłaszcza wymiany starych pieców na ogrzewanie przyjazne dla środowiska. Już niebawem odbędą się kolejne ekologiczne pikniki TAURONA, które zorganizowane zostaną w czterdziestu miejscowościach.

Tauron