Rekordowy rok OLPP a fuzja z PERN tuż-tuż. „Powstanie czempion”

Po półtora roku od wprowadzenia tzw. „pakietu paliwowego” największe w Polsce przedsiębiorstwo magazynujące paliwa płynne „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o. (OLPP) obserwuje nieustannie tendencję wzrostową, jeśli chodzi o wydania paliwa na transport samochodowy, a także wzrost liczby transportów czy dostaw paliw drogą morską.

Rekordowe wydania na transport samochodowy

Zmiany legislacyjne pozwalające ograniczyć funkcjonowanie szarej strefy na rynku paliwowym weszły w życie 1 sierpnia 2016 roku. Obecnie można więc porównać funkcjonowanie pakietu paliwowego od sierpnia do listopada 2016 r. z tym samym okresem w bieżącym roku. W sierpniu i wrześniu ilość wydań zwiększyła się o 16 %, w październiku o 21 %, a w listopadzie o 19 %.

– Po rekordowym poziomie wydań paliw na transport drogowy w czerwcu tego roku w październiku został osiągnięty kolejny rekord. Było to o 21 % więcej niż w roku poprzednim. Natomiast jeśli porównać ten miesiąc z październikiem 2015 roku, czyli przed wprowadzeniem pakietu paliwowego, to odnotowaliśmy aż o 41 % więcej wydań paliw na transport samochodowy. To niewątpliwie rekordowy miesiąc – powiedział Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu „Operator Logistyczny Paliw Płynnych” sp. z o.o.

Wysoki wolumen wydań, a tym samym większe zainteresowanie odbiorami paliw z Baz należących do Spółki OLPP, stanowi potwierdzenie skutecznego funkcjonowania „pakietu paliwowego”, tym bardziej, że wyniki są jeszcze lepsze niż przed rokiem. Porównując ten sam okres w roku 2015, czyli przed wprowadzeniem zmian i roku 2017, czyli już po rocznym funkcjonowaniu pakietu, można zauważyć, że różnice procentowe w zakresie wydań paliw są ogromne. W sierpniu różnica między rokiem 2015 a 2017 to 47 %, we wrześniu i październiku jest to 41 %, a w listopadzie to aż 49 %.

– Rynek reaguje coraz lepiej, co widać po danych, którymi dysponujemy. Dla OLPP cały rok 2017 był wyjątkowy. Nasze Bazy Paliw biły rekordy za rekordami. Było to możliwe nie tylko dzięki zmianom wprowadzonym przez „pakiet paliwowy” ale także dzięki pracy wszystkich Pracowników OLPP. Ci ludzie posiadają wyjątkowe kompetencje, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości usług na naszych bazach – dodaje Stańczyk.

Dane za półtora roku po wprowadzeniu zmian obrazują utrzymujące się trendy wydań w bazach obrotowych OLPP. Największa ilość wydań została odnotowana w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach.

– Koluszki przodują, ale wzrosty są także w Rejowcu, Nowej Wsi Wielkiej czy Emilianowie – podkreśla Paweł Stańczyk.

Wydania paliw transportem kolejowym i dostawy drogą morską

Wielkość wydań realizowanych kanałem kolejowym z Bazy Paliw nr 21 w Dębogórzu jest związana z wolumenem paliw sprowadzanych drogą morską przez Klientów OLPP. Dębogórze jest bazą, z której zaopatrywanych jest większość Baz Paliw należących do OLPP.

– Tu widzimy tendencje wzrostowe porównując te same okresy roku 2015 i 2017. Wysokie wydania paliwa droga kolejową z Bazy Paliw w Dębogórzu wymagają regularnych dostaw droga morską. W ubiegłym tygodniu Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu zakończyła rozładunek 61 tankowca w tym roku, co pozwoliło przekroczyć wartość 2 mln m sześc. rozładowanego oleju napędowego „z morza” w 2017 roku. Jest to niekwestionowany rekord w całej historii Spółki – podkreślił Prezes OLPP.

Połączenie OLPP i PERN już tuż-tuż

OLPP przygotowuje się do połączenia z krajowym liderem logistyki naftowej, tj. PERN S.A. Wraz z początkiem roku Spółka OLPP zostanie wchłonięta przez PERN S.A. Połączenie OLPP z PERN ma służyć wzmocnieniu logistycznego czempiona, przed którym dalsze ważne zadania, postawione przez Radę Ministrów w dokumencie „Polityka rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Głównymi przedsięwzięciami przewidzianymi w dokumencie są m.in: budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock – Gdańsk), budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia oraz zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej.

– Łączy się dwie firmy o dużym potencjale dla efektywnej realizacji postawionych przed nimi zadań. Wierzę, że firma PERN po połączeniu z OLPP stanie się czempionem na europejskim rynku logistyki naftowo-paliwowej. Osobiście mam przede wszystkim nadzieję, że nowa firma po połączeniu będzie dobrym miejscem pracy dla dotychczasowych pracowników OLPP, co pozwoli im rozwijać swoje kompetencje – podsumowuje Prezes OLPP.