OPEC utrzyma politykę wydobycia ropy

W niedzielę 23 września w Algierze rozpocznie się spotkanie OPEC i OPEC+ z Rosją, podczas którego najwięksi światowi producenci nafty omówią obecną sytuację na rynku ropy. Kartel i jego partnerzy będą zastanawiać się, jak rozdzielić zapowiedziany w czerwcu wzrost produkcji surowca o 1 milion baryłek dziennie. Jak podała agencja Reuters OPEC nie planuje podejmować dalszych natychmiastowych działań na rzecz zapobieżenia ewentualnym problemom z podażą ropy po ewentualnym całkowitym wygaszeniu produkcji przez objęty amerykańskimi sankcjami Iran.

W pierwszej połowie września agencja Reuters powołując się na swoje źródła w branży oraz w OPEC podała, że Arabia Saudyjska chce utrzymać ceny ropy na poziomie od 70 do 80 dolarów. Królestwo Saudów planuje bowiem uzyskać jak najwyższe dochody z eksportu ropy i utrzymać taką sytuację na światowym rynku co najmniej do listopadowych amerykańskich wyborów średnioterminowych. Arabia Saudyjska będąca nieformalnym przywódcą OPEC i największym producent nafty, jak dotąd nie osiągnęła poziomu produkcji deklarowanego w czerwcu.

Według rosyjskiego ministra energetyki Aleksandra Nowaka, cena ropy naftowej w dłuższym czasie spadnie do 50 dolarów za baryłkę. W wywiadzie dla Reuters Nowak powiedział, że taka prognoza opiera się o informacje podawane ze spółek naftowych i analityków. Poza tym rosyjski minister uważa, że za obecną cenę ropy naftowej odpowiedzialne są sankcje, jakie USA nałożyły na Iran i ryzyko całkowitego paraliżu irańskiego przemysłu naftowego.

Podczas wywiadu udzielonego w zeszłym tygodniu Bloombergowi rosyjski minister powiedział, że Moskwa jest gotowa do wyprodukowania rekordowych wolumenów surowca, jeśli rynek ropy będzie tego wymagał. Rosja nie podjęła jeszcze żadnych decyzji dotyczących wysokości poziomu produkcji, podkreślił Nowak. Dodał również, że Moskwa i jej partnerzy z OPEC omówią kwestie produkcji w nadchodzący weekend na spotkaniu w Algierze.

Po czerwcowej decyzji Kartelu o poluzowaniu ograniczeń w wydobyciu ropy Rosja zadeklarowała, że jest w stanie zwiększyć produkcję o 300 000 baryłek w ciągu roku, powiedział Nowak. Wskazał przy tym również, że spodziewa się, że w tym roku rosyjska ??? pozyska średnio 11?ile?gdzie przecinek? 105 miliona baryłek dziennie. Wyższe ceny ropy są dobrodziejstwem dla rosyjskich producentów, którzy korzystają nie tylko z wyższej ceny ropy, ale także z osłabienia wartości rubla w stosunku do dolara amerykańskiego, dzięki czemu osiągają one nominalnie wyższe dochody.

Oilprice/Roma Bojanowicz