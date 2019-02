Sierakowska: Nieśmiały optymizm inwestorów na rynku ropy

Po gwałtownej przecenie ropy naftowej w IV kwartale minionego roku i dotarciu cen tego surowca pod koniec grudnia do kilkumiesięcznych minimów, strona popytowa znów się ożywiła. Odreagowanie trwa już kilka tygodni i chociaż nie jest ono szczególnie dynamiczne, to jest dość systematyczne. Notowania ropy naftowej WTI z okolic 43-45 USD za baryłkę w ciągu miesiąca dotarły do obecnych 53-55 USD za baryłkę, a ceny ropy gatunku Brent z rejonu 50-53 USD za baryłkę pod koniec grudnia, sięgnęły obecnie okolic 61-63 USD za baryłkę – pisze Dorota Sierakowska, analityk surowcowy Domu Maklerskiego BOŚ.

Optymizm inwestorów na rynku ropy naftowej jest ostrożny, ponieważ sytuacja fundamentalna na globalnym rynku tego surowca – mimo że się poprawia – wskazuje na wiele wyzwań na drodze do dalszych wzrostów. Największym wyzwaniem jest możliwe osłabienie popytu na ropę, wynikające z niższej dynamiki wzrostu gospodarczego w kluczowych krajach na świecie, w tym w Chinach. Dodatkowo, potencjał wzrostu cen ropy naftowej jest ograniczany przez rosnącą produkcję tego surowca w Stanach Zjednoczonych.

Niemniej, wsparciem dla cen ropy w ostatnim czasie jest ograniczenie produkcji ropy naftowej w OPEC. Już w grudniu na cięcie wydobycia zdecydowała się Arabia Saudyjska oraz kilka sprzymierzonych z nią krajów regionu, a styczniowe wstępne dane potwierdziły utrzymanie się cięć produkcji ropy w kartelu. Nie wszystkie kraje ograniczają produkcję celowo – w Libii, Iranie czy Wenezueli spadek wydobycia jest kwestią utrzymujących się, a czasem wręcz pogłębiających się problemów polityczno-gospodarczych.

Pozytywną informacją dla inwestorów jest wznowienie publikacji raportów CFTC, pokazujących zmiany pozycji inwestorów instytucjonalnych na rynkach surowców. Po zakończonym government shutdown w USA, w piątek instytucja ta podała raport za tydzień zakończony 24 grudnia (pokazujący zwiększenie długich pozycji na rynku ropy naftowej), a w kolejnych tygodniach CFTC będzie publikował raporty za kolejne okresy w przyspieszonym tempie, aż dotrze do okresu aktualnego i powróci do tradycyjnych publikacji cotygodniowych.

Źródło: DM BOŚ