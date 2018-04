Orlen będzie kontynuował program emisji obligacji

Zarząd PKN Orlen zdecydował o uruchomieniu emisji serii C obligacji na okaziciela w ramach programu publicznych emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych – podała spółka. Poprzednie serie A i B obligacji płocki koncern wyemitował w 2017 r.

Jak przypomniał płocki koncern, jego program emisji obligacji zakłada wyemitowanie papierów dłużnych w kilku seriach do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu, o czym Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała w lipcu 2017 r. Spółka zaznaczyła przy tym, że kolejne serie obligacji będą oferowane w trybie oferty publicznej.

„Ostateczne warunki emisji obligacji serii C zostały przekazane przez spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego i zostaną opublikowane przez spółkę 25 kwietnia 2018 r. w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej PKN Orlen” – podał we wtorek płocki koncern.

Spółka zapowiedziała, że planuje wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

W 2017 r., po kwietniowej zgodzie rady nadzorczej PKN Orlen i zatwierdzeniu w lipcu przez KNF prospektu, płocki koncern rozpoczął drugi w historii tej spółki program emisji obligacji detalicznych. Jak informował wcześniej PKN Orlen, „parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb koncernu”.

Dotychczas, w ramach obecnego programu, na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych dopuszczono do obrotu dwie serie obligacji PKN Orlen – w październiku 2017 r. 4-letnie serii A, a w grudniu 2017 r. 5-letnie serii B. Wartość obu tych emisji wyniosła po 200 mln zł – dwie serie po 2 mln papierów dłużnych obejmowane były po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację.

W 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł – było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Dotychczas PKN Orlen przeprowadził też dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że „koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

Polska Agencja Prasowa