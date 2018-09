Orlen chce inwestować w rafinerię w Możejkach

W trakcie trwającego w Krynicy XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że spółka rozważa inwestycje w rafinerii w Możejkach. Jednocześnie zwrócił uwagę na poprawiające się relacje z litewskimi władzami.

– Chciałbym zapewnić Pana Premiera, że działalność na Litwie ma dla Orlenu istotne znaczenie. Nasze aktywa muszą służyć zarówno Litwie, jak i polskiej gospodarce – mówił podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Litwy Sauliusem Skvernelisem.

– Zrobimy wszystko, aby aktywa Orlenu na Litwie się rozwijały. Zdrowy biznes cementuje politykę – dodał.

Jednocześnie prezes Obajtek zapowiedział, że Orlen wywiąże się z podpisanego w marcu memorandum i zainwestuje w rafinerię w Możejkach. Jednak nie ujawniono o jakie inwestycje chodzi. Zgodnie z podpisanym porozumieniem między litewskim rządem a PKN Orlen płocki koncern zobowiązał się do inwestycji w Możejkach oraz że nie zredukuje zatrudnienia. W zamian Litwini mają przeanalizować nowe taryfy na realizację usług publicznych dla największych spółek, które wykorzystują dużą ilość energii oraz zbadać możliwości budowy ropociągu z Kłajpedy do Możejek. Wcześniej Orlen apelował o to, aby opłata w ramach różnicowania usług publicznych za wyprodukowaną energię została zmniejszona bądź zniesiona. Zdaniem Orlenu regulacja obniża konkurencyjność zagranicznych spółek na rynku litewskim.

Z kolei w rozmowie z dziennikarzami premier Skvernelis twierdził, że Orlen może rozwinąć swój łańcuch w sektorze detalicznym na rynku litewskim. – Modernizacja, rozwój oraz import do Polski wytwarzanych w Możejkach produktów naftowych z wykorzystaniem naszych kolei może pobudzić nasze małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ stacje benzynowe to także punkty sprzedaży – mówił.

The Baltic Course/Piotr Stępiński