Orlen rozmawia z Litwą o budowie rurociągu do Kłajpedy

Polska planuje zwiększenie przewozów kolejowych z rafinerii Orlenu w Możejkach do Polski – informuje agencja BNS, powołując się na słowa premiera Litwy Sauliusa Skvernelisa.

.- O ile wiem, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać (o zwiększeniu przewozów z rafinerii w Możejkach do Polski -red). Polska planuje znacząco zwiększyć dostawy z rafinerii w Możejkach przez koleje litewskie w kierunku Polski. Omówimy warunki takich dostaw – powiedział Skvernelis w czasie wizyty w Polsce.

Spotka się on z Danielem Obajtkiem, prezesem polskiego koncernu naftowego Orlen, co w Krynicy zaplanowano w godzinach popołudniowych. Skvernelis i Obajtek omówią postępy we wdrażaniu deklaracji o współpracy podpisanej przez rząd Litwy i polską grupę w marcu. Zgodnie z dokumentem, Orlen zainwestuje w rafinerię w Możejkach, nie ograniczy miejsc pracy, a rząd ze swojej strony przeanalizuje taryfy obowiązkowe dla firmy i przyjrzy się możliwościom budowy rurociągu produktowego do Kłajpedy.

Skvernelis powiedział, że projekt rurociągu produktowego może i powinien zostać opracowany. – Nadal istnieją szczegóły dotyczące rurociągu produktowego, które należy opracować, na przykład, w jaki sposób ewentualne straty Lietuvos Gelezinkeliai (Koleje Litewskie – red.) zostaną zrekompensowane – powiedział premier Litwy.

-Według mojej wiedzy, Lietuvos Gelezinkeliai, PKN Orlen i Orlen Lietuva prowadzą udane rozmowy, zakładające także dyskusje nad różnymi mechanizmami kompensacyjnymi – powiedział.

Polska poruszyła pomysł budowy rurociągu produktowego między Możejkami a portem w Kłajpedzie, przez który Orlen Lietuva eksportuje znaczną część swoich produktów. Orlen Lietuva, który przechodził najgorszy okres w swojej historii w 2013 i 2014 r., zawiesił realizację projektu latem 2014 r. twierdząc, że nie otrzymał wsparcia ze strony władz Litwy.

BNS/Bartłomiej Sawicki