Rozmowy Orlen Lietuva-Litwa. Nowa ustawa utrudni działalność spółki

Litewskie ministerstwo energetyki informuje o dzisiejszym spotkaniu nowego prezesa Orlen Lietuva Michała Rudnickiego z szefem resortu Žygimantasem Vaičiūnasem. Z informacji opublikowanej na profilu ministerstwa na Twitterze wynika, że tematem rozmowy były wyniki finansowe spółki oraz jej plany.

Warm and most valuable meeting with @PKN_ORLEN Lietuva CEO Michał Rudnicki. Touched on excellent financial year and discussed the company’s future plans. Synergy between energy and economy is the most effective way to a successful strategic and practical cooperation.

pic.twitter.com/9gAlc4N2Sl

— EnergyMinistryLT (@MinEnergyLT) 30 stycznia 2018