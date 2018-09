Orlen planuje rozpocząć inspekcję w Elektrociepłowni Włocławek

PKN Orlen planuje w tym tygodniu rozpocząć inspekcję w wyłączonej po awarii Elektrociepłowni Włocławek – poinformował Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN Orlen.

„Turbina musi ostygnąć, żeby można było tam dojść. W tym tygodniu zaczniemy inspekcję” – powiedział dziennikarzom Dybowski.

Pytany, ile czasu może trwać wyjaśnianie awarii powiedział: „to zależy, co tam zobaczymy. Musimy to zrobić z wykonawcą, bo blok jest na gwarancji”.

Na początku września PKN Orlen informował, że awaryjnie wyłączył Elektrociepłownię Włocławek. Spółka wówczas szacowała, że przerwa w eksploatacji potrwać może do początku grudnia 2018 roku.

W połowie 2017 roku PKN Orlen ukończył budowę pierwszego bloku gazowo-parowego CCGT o mocy 463 MWe. Blok gazowo-parowy we Włocławku to jeden z dwóch obok Płocka kluczowych kogeneracyjnych projektów energetycznych PKN Orlen. Elektrociepłownia Włocławek wytwarza energię elektryczną i cieplną na potrzeby m.in. Anwilu oraz cieplną dla całego kompleksu przemysłowego we Włocławku, którego jest integralną częścią.

