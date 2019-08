Orlen Upstream chce zagospodarować złoże gazu Bystrowice

Orlen Upstream z Grupy Orlen ogłosił postępowanie na zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bystrowice, w tym obejmujące budowę infrastruktury związanej z wydobyciem. Umowa w tej sprawie ma zostać zawarta na okres do końca 2024 r. Oferty można składać do 26 sierpnia – podała spółka.

W opublikowanej dokumentacji postępowania Orlen Upstream wyjaśnił, że chodzi o wykonanie „pod klucz” inwestycji pod nazwą zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bystrowice, jako generalny realizator inwestycji – zlokalizowana jest ona na granicy gminy Roźwienica i gminy Rokietnica, powiat jarosławski w woj. podkarpackim.

Jak zaznaczył Orlen Upstream, „przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac planistycznych, geodezyjnych, formalno-prawnych i projektowych oraz budowa infrastruktury napowierzchniowej związanej z wydobywaniem węglowodorów na potrzeby inwestycji pn. zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bystrowice”. Spółka podała przy tym, że „umowa zostanie zawarta na okres do 31.12.2024 r.”.

Odnosząc się do szczegółów zakresu inwestycji, Orlen Upstream podał m.in., iż ma on obejmować: uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, sporządzenie projektów: technologicznego, wykonawczych i budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę, a także budowę infrastruktury napowierzchniowej do oczyszczania i uzdatniania węglowodorów do parametrów handlowych zgodnych z odpowiednimi normami.

Spółka zaznaczyła, że zakres inwestycji to również budowa gazociągów, stacji gazowej i wykonanie hermetycznego włączenia do sieci przesyłowej OGP Gaz-System, a także budowa podstawowego zasilania elektroenergetycznego.

„Zagospodarowaniu podlegać będą dwa odwierty gazu ziemnego Bystrowice-OU1 i Bystrowice-OU2, obydwa udostępniające po dwa horyzonty, zlokalizowane na terenie planowanej Kopalni Gazu Ziemnego Bystrowice” – zapowiedział Orlen Upstream. Dodał, iż zadaniem instalacji technologicznej będzie oczyszczenie i uzdatnienie gazu ziemnego do paramentów handlowych zgodnych z polskimi normami.

Spółka wyjaśniła, że zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bystrowice „ma na celu wydobycie gazu ziemnego i kondensatu ze złoża gazu ziemnego Bystrowice dwoma odwiertami Bystrowice-OU1 i Bystrowice-OU2”, a „każdy z odwiertów udostępniał będzie dwa interwały produkcyjne różniące się wydajnością i ciśnieniami ruchowymi”.

Jak podał m.in. Orlen Upstream, „gaz ze złoża Bystrowice jest gazem wysokometanowym, o niewielkiej zawartości węglowodorów C2+, nasycony parą wodną w warunkach złożowych”.

Działający od 2006 r. Orlen Upstream to spółka, w której PKN Orlen ma 100 proc. udziałów, powołana do poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych. Oprócz projektów realizowanych w Polsce, Orlen Upstream działa także w Kanadzie, gdzie uzyskał dostęp do złóż ropy i gazu w 2013 r.

W maju PKN Orlen oznajmił, że pod koniec 2020 r. Grupa Orlen zamierza uruchomić produkcję gazu ze złoża na Podkarpaciu. Informował wtedy jednocześnie o rozpoczętym wiercenie drugiego otworu odwiertu Bystrowice OU-2. Koncern podkreślał przy tym, iż „zasoby wydobywalne złoża Bystrowice zostały oszacowane na poziomie 2 mld m3 wysokometanowego gazu ziemnego o ponad 98 procentowej zawartości metanu”, a „wydobycie ze złoża może trwać minimum 10 lat”.

PKN Orlen zastrzegł, iż dokładne dane na temat złoża Bystrowice będzie można podać po przeprowadzeniu m.in. testów produkcyjnych wszystkich horyzontów gazonośnych. „W 2019 r. planowane jest wiercenie jeszcze jednego otworu, Bystrowice OU-3 w obrębie odkrytego złoża” – informował w maju płocki koncern.

Polska Agencja Prasowa