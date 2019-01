Orlen: Umowa z Williamsem podniesie rozpoznawalność firmy

Współpraca z Williams Racing, i z Robertem Kubicą, doskonale wpisuje się w naszą strategię promocji polskich sportowców i wspierania ich w osiąganiu jak najlepszych wyników. Jednocześnie to bardzo dobra inwestycja, dzięki której mamy możliwość budowania wizerunku PKN ORLEN na świecie. W ten sposób możemy wspierać nasz biznes i promować produkty, które trafiają do odbiorców na 6 kontynentach. Formuła 1 to nie tylko potencjał promocyjny w 21 krajach, w których odbywają się wyścigi, ale też możliwość dotarcia do 2 mln widzów na całym świecie – podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w warszawskiej siedzibie spółki, w której wziął udział również Robert Kubica.

W ramach umowy PKN ORLEN zagwarantował prawo do wykorzystywania logo Williams Racing w swojej komunikacji marketingowej na całym świecie. Logo ORLEN znajdzie się na kombinezonach (na piersi) i kaskach kierowców (na części podbródkowej) oraz na kombinezonach ekipy technicznej Williams Racing. Na bolidach charakterystyczny orzeł będzie widniał: na każdym z lusterek bocznych, na zwróconej do tyłu części spoilera, na układzie dolotowym (tzw. airbox nad głową kierowcy) oraz na „nosie” bolidu. Umowa bardzo precyzyjnie określa wszystkie prawa i obowiązki stron. Szczegółowe warunki współpracy są poufne i objęte tajemnicą handlową.

– Przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu we wsparcie królowej motosportu, z Robertem Kubicą na czele, przeprowadziliśmy szereg analiz pod kątem korzyści wizerunkowych. Do tego trzeba dołączyć zacieśnienie relacji z klientami marki ORLEN. Taki sposób działania nie jest nowością. Robią tak największe Koncerny na świecie, które kooperują na globalnym rynku i chcą się na nim liczyć. To się po prostu opłaca – dodał Prezes Obajtek.

– Ciężko pracowałem, aby wrócić do startów w F1. Cieszę się, że w tym wszystkim wspiera mnie i cały zespół właśnie PKN ORLEN – partner z Polski. To dodatkowa motywacja, aby podczas wyścigów dać z siebie wszystko i osiągać jak najlepsze rezultaty – powiedział Robert Kubica.

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100.

Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 nowoczesnych i stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Oferta PKN ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 90 krajach świata, na 6 kontynentach. 60 procent przychodów Koncernu generowanych jest poza granicami kraju. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2017 roku wyniosły ok. 153 mln boe.

ORLEN nieprzerwanie od kilku lat uznawany jest za najcenniejszą markę w Polsce, wycenianą na poziomie 4,7 mld zł. PKN ORLEN jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała już piąty raz z rzędu prestiżowy tytuł The Most Ethical Company, przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

Robert Kubica – pierwszy w historii Polak startujący w Formule 1, w której zadebiutował podczas Grand Prix Węgier 2006. Stanął także na najwyższym stopniu podium podczas Grand Prix Kanady 2008. Laureat Trofeum Lorenzo Bandiniego za rok 2007, wybrany Najlepszym Sportowcem Polski 2008 roku, założyciel zespołu kartingowego RK Kart Team. W latach 2013–2016 startował w Rajdowych Mistrzostwach Świata, a w debiutanckim sezonie, za kierownicą Citroena DS3 RRC, został mistrzem świata klasy WRC 2.

Robert Kubica zaczynał karierę od gokartów, pierwszy raz jeździł tym pojazdem w wieku sześciu lat. Początkowo trenował na asfaltowym placyku obok stadionu żużlowego Wandy Kraków, później jeździł na tory w Wyrazowie i Kielcach. W 1994 uzyskał licencję kartingową. Pierwszym oficjalnym startem były zawody w Poznaniu, które zwyciężył. W ciągu trzech lat startów w kraju zdobył tytuł mistrza w różnych kategoriach wiekowych, w sumie sześciokrotnie.

W wieku trzynastu lat wyjechał do Włoch, aby tam rozwijać talent. W debiutanckiej rundzie juniorskich mistrzostw Włoch zdobył „pole position” i dwukrotnie zajął drugie miejsce. Po czterech rundach podpisał kontrakt z zespołem CRG. W 1998 został juniorskim mistrzem Włoch i wicemistrzem Europy, wygrał też Monako Kart Cup. W następnym sezonie został zwycięzcą Elf Masters, ponownie zwyciężył też w Monako. Zdobył tytuły Międzynarodowego Mistrza Niemiec i Włoch.

Pierwsze kilometry jako kierowca testowy zespołu F1 przejechał podczas testów na torze Catalunya w Barcelonie 25 stycznia 2006 roku. Wykonał 92 okrążenia, a jego najlepszym osiągniętym czasem była 1 minuta 18,017 s.

